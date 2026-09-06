Sarah Khalifa, la presentadora de TV en Egipto, condenada a muerte por esta razón

En Egipto, la presentadora de televisión Sarah Khalifa, de 39 años, fue condenada a muerte por ahorcamiento junto con otras 11 personas por un tribunal penal de El Cairo, en uno de los casos de drogas que más atención han generado recientemente en el país.

El fallo emitido durante la jornada del sábado 5 de septiembre, encontró a los acusados culpables de integrar una organización crimila dedicada a obtener materiales para fabricar narcóticos sintéticos con fines de tráfico, además de posesión de armas y municiones sin licencia.

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Sarah Khalifa, presentadora de TV en Egipto, condenada a muerte por drogas

De acuerdio con la información publicada por medios estatales egipcios, la investigación llevó al decomiso de más de 750 kilogramos de narcóticos y materias primas utilizadas

De acuerdo con la información publicada por medios estatales egipcios, la investigación llevó al decomiso de más de 750 kilogramos de narcóticos y materias primas utilizadas para producir drogas sintéticas.

Las autoridades también localizaron dos departamentos que , según la acusación, eran utilizados como laboratorios, además de armas y municiones sin licencia; el proceso involucró originalmente a 28 acusados. El tribunal condenó a otros nueve acusados a cadena perpetua y absolvió a siete.

¿Quién es Sarah Khalifa?

Khalifa es una personalidad conocida de la televisión de Egipto; ganó notoriedad como conductora del programa “Mission Impossible”, enfocado en temas de seguridad y criminalidad.

Además de su actividad en telvisión, es propietaria de una clínica de cirugía estética y una empresa dedicada a la organización de eventos. Khalifa fue detenida en El Cairo en abril de 2025, cuando comenzó a desarrollarse la investigación por narcóticos.

¿Sarah Khalifa puede apelar su sentencia a pena de muerte?

La sentencia de Sarah Khalifa no es definitiva, ya que la presentadora de televisión puede apelar ante el Tribunal de Casación de Egipto, por lo que la condena a muerte todavía podría ser revisada.

Khalifa ha negado su participación en las actividades delivtivas que le atribuye la acusacion; el caso vuelve a poner bajo los reflectores la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas en Egipto.

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