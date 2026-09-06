Costco remata por tiempo limitado la secadora de gas Maytag de 28 kg con $4,000 pesos de descuento y envío incluido

Costco puso en rebaja la secadora de gas Maytag de 28 kilos de capacidad, con una rebaja de $4,000 pesos sobre su precio original. El equipo cuenta con conectividad wifi para controlar los ciclos desde el celular y un sensor que ajusta la temperatura según el nivel de humedad de la ropa.

El descuento en la secadora Maytag está disponible por tiempo limitado. Esto es lo que debes saber sobre el equipo, precio y características.

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¿Cuánto cuesta la secadora Maytag en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La secadora de gas Maytag, identificada con el modelo 7MMGD7230LC, costaba inicialmente $23,999 pesos en Costco, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $19,999 pesos, es decir, con una rebaja de $4,000 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: válida del 24 de agosto al 20 de septiembre de 2026, y está limitada hasta agotar existencias. El precio incluye el envío.

La oferta de Costco en la secadora Maytag es válida hasta el 20 de septiembre de 2026. (Costco)

¿Qué funciones tiene esta secadora de gas Maytag a la venta en Costco?

La secadora de gas Maytag tiene una capacidad de 28 kilogramos. Según describe Costco, el equipo cuenta con el botón Extra Power, que “aumenta la temperatura del ciclo, el tiempo y la rotación de la canasta para prevenir la falta de secado en cualquier prenda”.

También incorpora conectividad wifi, que permite controlar, ajustar y configurar los ciclos de secado desde cualquier lugar a través de la app de Whirlpool. Además, cuenta con Advanced Moisture Sensing Technology, una tecnología que detecta los niveles de humedad de la ropa y ajusta la temperatura del ciclo para lograr un secado uniforme.

El equipo tiene 6 temperaturas y 3 opciones de secado disponibles, además de indicador de tiempo y alarma de finalización del ciclo. Cuenta con 10 años de garantía en el motor direct drive y en la tina de acero inoxidable.

Otras características técnicas de la secadora Maytag disponible en Costco:

Tipo: gas

Dimensiones: 68.6 cm de ancho, 68.6 cm de profundidad, 109.5 cm de alto

Peso: 54.25 kg

Color: gris

Material: metal, plástico y cristal

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