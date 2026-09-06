Bodega Aurrera remata llanta Goodyear 215/55 R17 con casi $1,000 de descuento

Los propietarios de SUVs compactas y crossovers medianos que necesitan reemplazar una o más llantas de su vehículo suelen enfrentar precios entre 2,500 y 4,500 pesos por unidad de marca reconocida en el segmento premium accesible. Bodega Aurrera tiene disponible una alternativa importante dentro de este segmento: una llanta individual Goodyear EfficientGrip SUV 215/55 R17 con tecnología de ahorro de combustible.

El precio actual de esta llanta se ubica en $2,239 pesos frente a los $3,149 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia que alcanza casi $1,000 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas de la llanta Goodyear EfficientGrip SUV

La característica más destacada de la línea EfficientGrip SUV de Goodyear es su compuesto de goma con tecnología FuelSaving, diseñado específicamente para reducir la resistencia al rodamiento del neumático durante la conducción cotidiana.

Llanta 215/55 R17 Goodyear en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

La medida 215/55 R17 con índice de carga 94 (soporta hasta 615 kilogramos por llanta) y clasificación de velocidad V (hasta 240 km/h) resulta compatible con múltiples modelos populares del mercado mexicano: Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Honda CR-V, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Chevrolet Equinox, Ford Escape, Hyundai Tucson, Kia Sportage y otros modelos comerciales con rin 17 pulgadas.

Entre sus características destacan:

Marca Goodyear modelo EfficientGrip SUV

modelo Medida 215/55 R17

Índice de carga 94 (615 kg por llanta)

(615 kg por llanta) Clasificación de velocidad V (hasta 240 km/h)

(hasta 240 km/h) Tecnología FuelSaving para ahorro de combustible

para ahorro de combustible Banda de rodamiento direccional para agarre en mojado

para agarre en mojado Ahorro de combustible hasta 4 por ciento

Diseño anti-aquaplaning con canales de evacuación de agua

con canales de evacuación de agua Confort acústico con menor ruido de rodamiento

con menor ruido de rodamiento Vida útil extendida con compuestos duraderos

con compuestos duraderos Rin 17 pulgadas compatible con múltiples SUVs

compatible con múltiples SUVs Ideal para SUVs medianas + crossovers

Presentación llanta individual (no incluye paquete de 4)

Garantía oficial Goodyear México

La llanta cuenta con garantía oficial Goodyear México cubriendo defectos de fabricación en la banda de rodamiento, estructura interna del neumático, compuestos de goma y acabado superficial según la política vigente del fabricante estadounidense para esta línea específica. La cobertura estándar del segmento neumáticos premium suele incluir garantía por defectos de fábrica durante toda la vida útil funcional del producto y garantía de kilometraje específico según modelo (aproximadamente 60,000 a 80,000 km para la línea EfficientGrip SUV según condiciones vigentes).

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