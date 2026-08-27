Walmart remata el celular Samsung Galaxy A16 4G con triple cámara de 50MP: un gama media económico con $1,120 de ahorro y hasta 18 mensualidades fijas

Walmart tiene en rebaja el Samsung Galaxy A16 4G de 128 GB, con un precio de $2,879 pesos frente a los $3,999 de lista, lo que representa un ahorro de $1,120. El equipo llega en menos de 24 horas, de acuerdo a la publicación de la cadena de retail, y está disponible en color negro.

El teléfono cuenta con pantalla FHD+ de 6.7 pulgadas, cámara triple de 50 megapíxeles, batería de 5,000 mAh con carga rápida, lector de huellas lateral y resistencia a salpicaduras.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A16 en Walmart y cómo pagarlo en diferido?

Según la ficha del producto en Walmart, el equipo bajó de $3,999 a $2,879 pesos, un ahorro de $1,120, cercano al 28% de descuento.

Para el pago en diferido, la tienda ofrece esquemas de mensualidades fijas según la tarjeta. Con BBVA, las opciones son de 3 meses de $1,439.50 o 12 meses de $359.88, con un total a pagar de $4,318.50. Con CrediBodega, las alternativas son de 4 meses de $1,259.56 o 18 meses de $279.90, con un total de $5,038.25. También se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo.

Conviene tener presente que se trata de mensualidades fijas y no de meses sin intereses: pagando a 18 mensualidades, el total asciende a $5,038.25, es decir, $2,159.25 más que el precio de contado y más de mil pesos por encima del precio original del equipo sin descuento.

Samsung Galaxy A16 El Samsung Galaxy A16 4G, en color negro, está en rebaja en Walmart. (Walmart)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy A16 4G?

Según la descripción del producto, el Galaxy A16 4G es “la variante del smartphone sin conectividad 5G”, que conserva el resto de las características de la línea. Funciona con procesador MediaTek Helio G99 y tiene una pantalla FHD+ de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 90Hz.

En fotografía, cuenta con una cámara triple de 50 megapíxeles. Su batería es de 5,000 mAh con soporte para carga rápida y una duración estimada de 24 horas según la ficha en Walmart. El equipo incluye lector de huellas lateral y resistencia a salpicaduras.

Otros datos a considerar antes de comprar: el almacenamiento interno es de 128 GB, una ventaja para quien guarda muchas fotos y videos, y una memoria RAM de 4 GB. Usa Nano SIM, viene desbloqueado para cualquier compañía celular y opera en redes 4G.

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