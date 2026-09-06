Pasar el café del envase original a un frasco sólo porque “se ve más bonito”: por qué no es recomendable y qué consecuencias tiene

Pasar el café a un frasco de vidrio puede hacer que la cocina se vea más ordenada y con personalidad, pero no siempre es la mejor opción para conservarlo. El envase original también cumple una función: proteger el producto del contacto con factores como el oxígeno y la humedad que pueden acelerar la pérdida de aroma y frescura.

Ante esto, la ingeniera en alimentos Mariana Zápien, creadora de la cuenta Ing. de tus Alimentos, recomienda no cambiar un alimento de recipiente únicamente porque otro “se ve más bonito”. En el caso del café, hacerlo puede modificar las condiciones para las que fue empacado y, con ello, afectar su calidad y vida útil.

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¿Qué pasa si cambias el café a un frasco?

Una vez tostado, el café comienza a perder poco a poco los compuestos responsables de su aroma. Además, cuando el paquete se abre, queda más expuesto al aire y ese proceso puede acelerarse.

La Specialty Coffee Association (SCA) explica que el oxígeno es uno de los principales factores relacionados con el envejecimiento del café tostado y que el tipo de empaque influye directamente en la rapidez con la que pierde frescura.

De hecho, un estudio publicado en la revista científica Food Packaging and Shelf Life comparó distintas formas de guardar café en grano después de abrirlo. Los investigadores encontraron que el empaque con un cierre de rosca integrado conservó mejor la frescura que pasar los granos a un recipiente hermético o volver a cerrar la bolsa con cinta o clip.

Entonces, ¿nunca se debe guardar el café en un frasco?

La recomendación de Mariana Zápien apunta principalmente a no desechar un buen empaque solo por estética.

Si la bolsa original conserva un cierre adecuado y está diseñada para proteger el café, puede ser mejor mantenerlo ahí. En cambio, si ya no cierra correctamente, conviene elegir un recipiente que cierre bien y proteja el producto del ambiente, además de mantenerlo en un sitio fresco y seco.

Por eso, antes de vaciar el café en ese frasco transparente que quedaría perfecto junto a la cafetera, vale la pena revisar si realmente ofrecerá la misma protección que su empaque.

¿Por qué algunas bolsas de café tienen una válvula?

Ese pequeño círculo que aparece en muchas bolsas tampoco es decorativo. Después del tostado, los granos continúan liberando dióxido de carbono, por lo que algunos empaques incorporan una válvula de una sola vía.

Investigaciones sobre conservación del café explican que este sistema permite liberar el gas acumulado mientras ayuda a limitar la entrada de oxígeno, evitando que el empaque pierda su función protectora.

Cómo guardar el café para conservar mejor su aroma

Más que buscar el recipiente más bonito, conviene pensar en qué tanto protege el producto. Para conservarlo mejor:

Mantén el empaque bien cerrado después de cada uso

Evita dejarlo cerca de la estufa, horno u otras fuentes de calor

Protégelo de la humedad

Si debes cambiarlo de recipiente, elige uno que cierre correctamente

Evita mantenerlo abierto más tiempo del necesario

Así, pasar el café a otro recipiente no significa que automáticamente vaya a echarse a perder. El problema aparece cuando el nuevo envase ofrece menos protección que el original, pues su aroma y frescura pueden comenzar a perderse más rápido.

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