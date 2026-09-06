VIDEO: Erupción de volcán Anak Krakatau en Indonesia provoca cierre de aeropuerto por cenizas

Se registró una poderosa erupción del Anak Krakatau en Indonesia; este volcán arrojó cenizas a una altura de hasta 6 mil metros en el lado de la isla de Java y a unos 15 mil metros en el lado de Sumatra, además de que algunas partes de la provincia de Banten en Java, se vieron afectadas.

Conforme a la agencia meteorológica BMKG en su sitio web ; las cenizas volcánicas se dispersaron y se esparcieron por las zonas de los alrededores, dejando polvo de ceniza volcánica sobre zonas residenciales.

El volcán Anak Krakatau, situado aproximadamente a medio camino entre Java y Sumatra en el archipiélago de Indonesia, ha permanecido en erupción desde la noche del pasado viernes, y se detectó ceniza volcánica en el aeropuerto a primera hora de este domingo, según informó el Ministerio de Transportes.

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INDONESIA 🇮🇩 | El volcán Anak Krakatau entró en erupción hoy domingo 6 de septiembre, lanzando una columna de ceniza de hasta 50.000 pies.



El aeropuerto Soekarno-Hatta suspendió temporalmente sus operaciones y más de 200 vuelos ya fueron desviados. pic.twitter.com/wOgTTksbzH — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) September 6, 2026





Ceniza volcánica provoca cierre de aeropuerto de Yakarta, Indonesia

La erupción del volcán en Indonesia provocó la suspensión de las operaciones aéreas en cinco aeropuertos durante la jornada de este domingo, afectando a cientos de vuelos en el principal aeropuerto de Yakarta, después de que se paralizaran algunas actividades escolares y la pesca.

El Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Indonesia, cerca de Yakarta, cerró temporalmente tras detectarse ceniza volcánica procedente de la erupción del Monte Anak Krakatau en la zona del aeropuerto, lo que provocó la interrupción de decenas de vuelos, según informó el Ministerio de Transporte.

Lukman F. Laisa, director general de aviación civil del ministerio, señaló que la interrupción afectó tanto a vuelos internacionales como nacionales en el principal aeropuerto de Indonesia.

Un total de 16 vuelos internacionales fueron cancelados, siete retrasados , además de cinco reprogramados, afectando a rutas como Singapur, Hong Kong, Sídney, Seúl, Doha, Ámsterdam y Kuala Lumpur. En cuanto a los vuelos nacionales, cuatro fueron cancelados y uno desviado, afectando a rutas como Lampung, Denpasar y Surabaya.

Este volcán se llama literalmente “Hijo de Krakatoa”. Y hoy volvió a despertar. 🌋 🇮🇩



Anak Krakatau, nacido en el lugar donde explotó el histórico Krakatoa, lanzó una columna de ceniza de hasta 50,000 pies sobre Indonesia.



Seis aeropuertos suspendieron operaciones y cientos de… pic.twitter.com/eShigSpWPB — Nathan Wolf 🇲🇽 (@nwlust) September 6, 2026

La agencia de mitigación de desastres afirmó que no existía riesgo inminente de tsunami proveniente del volcán; cabe recordar que un tsunami ocurrido en 2018, provocado por las erupciones del Anak Krakatau, causó la muerte de más de 400 personas en Java y Sumatra.

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