Walmart rebaja lavadora Hisense semiautomática de 18 kg con ahorro de $2,304 y 24 meses sin intereses

Walmart tiene en rebaja la lavadora Hisense semiautomática de 18 kilos, que baja a $5,686 pesos, un ahorro de $2,304. Es un modelo de doble tina que permite lavar y centrifugar al mismo tiempo, con un ciclo de lavado de 35 minutos. Puede pagarse hasta en 24 meses sin intereses, sin cargo adicional.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Hisense en Walmart y cómo pagarla en hasta 24 MSI?

Según la ficha del producto en Walmart, la lavadora Hisense bajó de $7,990 a $5,686 pesos, un ahorro de $2,304, cercano al 29% de descuento. Se trata de un precio en línea, es decir, aplicable a la compra por internet.

Para el pago en diferido, distintas tarjetas participantes —entre ellas Banco Azteca, Scotiabank, Santander y HSBC— ofrecen estos esquemas de meses sin intereses:

3 MSI de $1,895.33

6 MSI de $947.67

9 MSI de $631.78

12 MSI de $473.83

18 MSI de $315.89

A eso se suman dos plazos exclusivos de BBVA:

20 MSI de $284.30

24 MSI de $236.92

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $5,686, sin cargo adicional por diferir el pago. También se puede pagar hasta en 8 plazos con Cashi + Aplazo.

Sobre la entrega, la ficha indica pickup sin costo y envío desde tienda.

Lavadora Hisense semiautomática. Medidas del equipo a la venta en Walmart.

¿Qué características tiene esta lavadora Hisense de 18 kilos a la venta en Walmart?

La lavadora Hisense a la venta en Walmart es un equipo semiautomático, lo que permite lavar y centrifugar al mismo tiempo, ahorrando tiempo en jornadas de mucha ropa.

El equipo cuenta con el sistema Water Intel Switch Handle, que permite dirigir la entrada de agua hacia la tina de lavado o la de centrifugado mediante un interruptor en el panel de control.

Entre sus especificaciones, ofrece un tiempo de lavado de 35 minutos, dos programas de lavado, función Spin Dry para el centrifugado, cuatro perillas de control, filtro atrapa pelusa y tina de plástico. Funciona con 127 volts.

Las dimensiones del equipo son un dato importante a tener en cuenta antes de comprar: la lavadora mide 89 cm de ancho, 54 cm de profundidad y 104 cm de alto, y pesa 28.5 kilos.

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