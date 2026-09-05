Walmart tiene una gran solución para el calor por $599 pesos: ventilador de cuello portátil con cinco velocidades y recargable

Con las temperaturas altas que se registran en la mayoría de las regiones mexicanas durante los meses cálidos, los ventiladores portátiles tipo cuello se han convertido en una alternativa práctica para audiencia que necesita refrescamiento personal durante desplazamientos, trabajo doméstico o actividades al aire libre. Walmart tiene disponible una opción específica dentro de este segmento wearable: el ventilador de cuello portátil JISULIFE en su versión mejorada con cinco velocidades y batería recargable por $599 pesos, cuando tenía un valor original de $645.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Diseño tipo collar hands-free con motor sin aspas expuestas

La característica más relevante del ventilador JISULIFE mejorado es su diseño tipo collar que rodea el cuello del usuario dejando ambas manos completamente libres. Esta configuración wearable resulta especialmente útil para audiencia que necesita mantener las manos disponibles durante su uso.

Ventilador de cuello JISULIFE portátil en Walmart (Walmart)

El motor turbo doble sin aspas expuestas con aproximadamente 100 salidas de aire distribuidas alrededor del collar ofrece dos ventajas prácticas frente a los ventiladores portátiles con aspas tradicionales: seguridad para el cabello al eliminar el riesgo de enganches durante el uso, y distribución de aire más uniforme sobre el rostro y el cuello en lugar de un solo chorro concentrado.

El ventilador ofrece cinco niveles de velocidad ajustables desde brisa suave para uso prolongado hasta ventilación intensa para momentos de calor extremo. Esta versatilidad permite adaptar el consumo energético y la autonomía según necesidades específicas del momento — audiencia que prioriza la duración máxima puede utilizar el nivel más bajo para obtener hasta 16 horas continuas de operación, mientras que quienes buscan refrescamiento intenso pueden usar el nivel máximo con autonomía reducida aproximadamente a 6 horas.

La batería interna de 3,900 miliamperios recargable vía puerto USB-C permite cargar el ventilador desde cualquier cargador de smartphone estándar, power bank portátil o computadora, característica que amplifica considerablemente su versatilidad para uso durante viajes o desplazamientos donde el acceso a corriente eléctrica puede ser limitado.

Entre sus características destacan:

Marca JISULIFE modelo mejorado 5 velocidades

modelo mejorado 5 velocidades Diseño tipo collar hands-free wearable

hands-free wearable Motor turbo doble sin aspas expuestas

sin aspas expuestas Aproximadamente 100 salidas de aire distribuidas

distribuidas 5 velocidades ajustables

ajustables Batería recargable 3,900 mAh

Autonomía 6 a 16 horas según velocidad

según velocidad Carga vía USB-C con cable incluido

con cable incluido Nivel de ruido bajo incluso en velocidad máxima

incluso en velocidad máxima Peso ligero aproximado 320 gramos

aproximado 320 gramos Diseño ajustable y flexible para diferentes tamaños de cuello

para diferentes tamaños de cuello Material plástico ABS con acabado suave premium

con acabado suave premium Ideal para exteriores + deportes + transporte público

Adecuado para adultos mayores + audiencia con niños pequeños

Por tratarse de un accesorio portátil personal, también conviene considerar que su alcance de ventilación se limita al área alrededor del cuello y el rostro, por lo que no reemplaza a un ventilador de piso o de techo para climatización completa de una habitación. Es importante mencionar que la carga inicial completa desde la batería vacía puede tomar entre 3 y 4 horas dependiendo del cargador utilizado.

Garantía oficial del producto

El ventilador cuenta con garantía oficial del fabricante JISULIFE cubriendo defectos de fabricación en el motor turbo, batería recargable, sistema de carga USB-C, controles de velocidad y accesorios originales incluidos en el empaque como el cable de carga. La cobertura estándar del segmento accesorios portátiles suele incluir período básico según política vigente del fabricante para esta línea específica.

En caso de detectar algún defecto de fabricación durante los primeros días de uso, es importante reportarlo de inmediato al servicio al cliente de Walmart para gestionar el cambio o devolución según la política vigente del retailer. Es importante mencionar que la garantía típica de accesorios recargables no cubre desgaste natural de la batería por uso prolongado ni daños causados por caídas, exposición al agua o uso indebido — se recomienda seguir las instrucciones del manual incluido para preservar la vigencia de la cobertura oficial. Adicionalmente, se recomienda evitar cargarlo durante toda la noche de manera continua para preservar la durabilidad a largo plazo de la batería de litio integrada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.