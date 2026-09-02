Bodega Aurrera remata aire acondicionado Minisplit Inverter Samsung negro con $5,000 de descuento

Cuando el calor mexicano se intensifica, muchos hogares evalúan la instalación o renovación de un aire acondicionado premium que combine eficiencia energética y funciones inteligentes modernas. Bodega Aurrera lanzó una oferta importante para audiencia con requerimientos premium: un aire acondicionado Minisplit Samsung WindFree Inverter en color negro con capacidad de 1.5 toneladas.

El equipo pasó de $24,299 a $19,299 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $5,000 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Funciones del aire acondicionado Minisplit Samsung WindFree Inverter

La tecnología estrella WindFree de Samsung dispersa el aire frío mediante 23,000 microperforaciones ubicadas en la unidad interior, generando una sensación de frescura ambiental sin proyectar corriente de aire directa hacia las personas dentro del espacio.

Aire Acondicionado Minisplit Inverter Samsung en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Adicionalmente, la función WindFree ofrece ahorro energético de hasta 70 por ciento respecto al modo refrigeración convencional según información oficial Samsung, característica que reduce significativamente el impacto en el recibo eléctrico durante los meses de mayor uso.

El equipo integra compresor Digital Inverter Samsung, tecnología premium que ajusta automáticamente su velocidad según la demanda térmica del espacio en lugar de operar en ciclos fijos de encendido y apagado. Esta característica ofrece tres beneficios verificables: reducción del consumo eléctrico vs compresores convencionales de velocidad fija + operación silenciosa al mantener velocidades bajas durante períodos de estabilidad térmica + mayor durabilidad del compresor al reducir el estrés de arranques y paradas frecuentes.

La inteligencia artificial integrada aprende los hábitos de uso del hogar y optimiza automáticamente la temperatura y modo de operación según patrones de comportamiento del usuario. La conectividad Wi-Fi con SmartThings permite controlar el equipo desde el smartphone Samsung Galaxy o iPhone mediante la aplicación oficial de la marca surcoreana, ampliando las posibilidades de gestión remota + monitoreo de consumo + integración con otros dispositivos Samsung del hogar.

Entre sus características destacan:

Capacidad 1.5 toneladas (18,000 BTU aproximados)

(18,000 BTU aproximados) Marca Samsung color negro premium

color premium Función Solo Frío con voltaje 220V

con voltaje 220V Tecnología WindFree con 23,000 microperforaciones

con 23,000 microperforaciones Compresor Digital Inverter con motor BLDC

con motor BLDC Inteligencia Artificial integrada

integrada Wi-Fi con SmartThings para control remoto

para control remoto AI Auto Cooling ajuste automático temperatura

ajuste automático temperatura Refrigerante R32 ecológico

ecológico Cobertura recomendada 20 a 30 metros cuadrados

Filtro Easy Filter Plus con fácil mantenimiento

con fácil mantenimiento Ahorro energético hasta 70 por ciento vs modo convencional

vs modo convencional Modos: refrigeración + deshumidificación + ventilación + auto + WindFree

Control remoto con pantalla digital incluido

Garantía oficial Samsung México

El aire acondicionado cuenta con garantía oficial Samsung México que combina un año en partes generales, sistemas electrónicos, control remoto y accesorios originales, junto con garantía extendida en el compresor Digital Inverter según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento.

Samsung México cuenta con red nacional de centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país y aplicación oficial Samsung Members disponible para Android e iPhone que permite gestionar solicitudes de servicio y consultas técnicas. Se recomienda contratar el servicio de instalación profesional certificado desde el momento de la compra para preservar la vigencia de la garantía oficial, instalaciones realizadas por personal no certificado pueden invalidar la cobertura del fabricante.

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