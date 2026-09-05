Ella era Aleyda Romero, la heroína que logró salvar al hijo del tecladista de Camilo Séptimo

Aleyda Romero era una empleada de la familia de Jonathan Meléndez, el tecladista de Camilo Séptimo. La joven de 21 años era originaria de Chalco, Edomex. Estudiaba enfermería y trabajaba como niñera en casa del músico, donde también fue asesinada, el pasado 1 de septiembre.

Sin embargo, antes de morir, Aleyda Romero, quien fue descrita por su familia como una joven muy protectora y una verdadera heroína, logró salvar la vida del hijo de seis años de Jonathan Meléndez, quien fue el único miembro de la familia que sobrevivió al ataque de los presuntos homicidas Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

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¿Qué hizo Aleyda Romero?

El pasado martes 1 de septiembre, alrededor de las 17:30 horas, Diego “N”, quien tenía una relación comercial con Jonathan “Honas” Meléndez acudió a buscar al músico a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Residencial Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza.

Ana Paula, la esposa del tecladista de Camilo Séptimo, autorizó el acceso a Diego “N” y su chofer, debido a la relación de confianza que existía con su esposo. Honas Meléndez arribó a su casa a las 19:28 horas e ingresó, no sin antes, advertir a un amigo que si no le respondía un mensaje en una hora que pidiera ayuda. “Espérame aquí abajo, si no contesto pide ayuda”, le dijo.

#IMPORTANTE 🚨⚖️ Inicia la audiencia inicial contra Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados por su presunta participación en el multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.



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Diego “N” y Gerardo “N” amordazaron al tecladista de Camilo Séptimo y a su esposa, que tenía cuatro meses de embarazo. La niña de tres años se encontraba sentada en las piernas de su madre cuando comenzó el ataque. Mientras tanto, Aleyda se encontraba en una de las habitaciones con el niño. Al oír los disparos, Aleyda le pidió al niño que no saliera de la habitación, sin importar lo que escuchara, y que se escondiera debajo de la cama.

💔 Se escondió para sobrevivir.

El hijo de seis años de Jonathan Samuel Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, permaneció bajo una cama durante el ataque en Atizapán, donde asesinaron a su familia.



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En un acto de heroísmo, Aleyda Romero salió de la habitación para tratar de apoyar a la familia y nunca regresó. Las autoridades también la hallaron maniatada y con una herida de bala en la espalda.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el móvil del crimen habría sido una “caja fría” o cold wallet es un dispositivo que permite almacenar fuera de internet las claves necesarias para acceder a criptomonedas.

Familiares y amigos despiden a Aleyda Romero y exigen justicia

Aleyda Romero, a quien de cariño le decían Alexis, era originaria de San Martín Cuautlalpan, en Chalco, y era la segunda de tres hermanas. Para poder estudiar enfermería y apoyar a su familia económicamente,la joven trabajaba, desde hace dos años, como niñera de los pequeños hijos de Jonathan y Ana Paula.

Los restos de Aleyda fueron velados en la casa de su abuelita, Lupe Cabrera en Chalco. Familiares, amigos vecinos y el novio de Aleyda acudieron a despedirla. La familia de la joven pidió respeto, justicia y aseguraron sentirse muy orgullosos de las acciones heróicas de Aleyda en sus últimos momentos de vida.

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