Incendio en Tlalnepantla: Dos pipas de diésel se queman en una fábrica de la Zona Industrial| VIDEOS

Bomberos de Tlalnepantla combatieron un fuerte incendio que se registró en el interior de una fábrica de la Zona Industrial, durante la tarde de este sábado 5 de septiembre. Dos pipas de diésel comenzaron a quemarse, por lo que varias personas resultaron heridas con quemaduras de segundo y tercer grado.

Hasta el momento, Bomberos de Tlalnepantla y de varios municipios aledaños como Cuautitlán Izcalli establecieron un perímetro de seguridad, ya que se escuchaban fuertes explosiones en el interior de la fábrica y los cuerpos de emergencia temen que algunos objetos puedan salir proyectados y herir a la ciudadanía.

Los bomberos del Edomex recomendaron a los vecinos ya laos automovilistas evitar la zona en tanto continúan las labores para apagar el fuego en el interior de la fábrica.

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Así se vivió el fuerte incendio en la zona industrial de Tlalnepantla

En redes sociales, se viralizaron rápidamente imágenes de la enorme columna de humo que puso en alerta a los vecinos y trabajadores de la zona, que incluso fueron evacuados por elementos de Protección Civil.

A través de sus redes sociales, el Jefe Vulcano informó que el material que contienen las pipas es diésel. Y confirmó que se reportan varias personas lesionadas, por lo que los elementos del H. Cuerpo de Bomberos trabajaron en coordinación con personal paramédico para la atención de las personas heridas.

Así se vivió el incendio en la fábrica de Tlalnepantla:

🔥💥 ¡Se escuchan fuertes explosiones! Continúa el incendio en una fábrica de la zona industrial de Tlalnepantla, #Edomex. Autoridades ampliaron el perímetro de seguridad ante el riesgo de que objetos salgan proyectados por los estallidos. Si estás cerca, evita acercarte a la… pic.twitter.com/JhfYksc7QT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 5, 2026

🚨 Protección Civil y Bomberos de #Tlalnepantla atiende un incendio registrado en una empresa sobre Calle Tenayuca.



⚠️ Por seguridad, evita la zona y permite el libre paso de las unidades de emergencia.



La seguridad de las personas de #NuestraCiudad es nuestra prioridad. pic.twitter.com/tU1zoR0IJY — Gobierno de Tlalnepantla (@Gob_Tlalne) September 5, 2026

#AlMomento, laboran células de Bomberos de la Ciudad de México de 3 estaciones. De acuerdo con los primeros informes, el material que contienen las pipas es diésel. Nos reportan varias personas lesionadas, se labora para la extinción y coordinación con personal paramédico para la… pic.twitter.com/5zBid28hNj — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 5, 2026

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