José Luis Belmont, experto de la UNAM en derechos humanos: “Los adultos mayores pueden ser vulnerables a estafas porque son mucho más confiados y actúan de buena fe”

Un mensaje que anuncia el bloqueo de una cuenta o una llamada de un supuesto familiar que pide dinero con urgencia puede hacer que alguien actúe por desesperación antes verificar o poner en duda dichos medios. En el caso de los adultos mayores, el riesgo puede aumentar aún más cuando existe poca familiaridad con las herramientas digitales así como un miedo generalizado a la tecnología.

José Luis Belmont, secretario técnico del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) de la UNAM, explicó en una entrevista para UNAM Global, que a esta brecha tecnológica se suma otro factor: muchas personas mayores suelen ser más confiadas y actuar de buena fe. Esa confianza puede ser aprovechada por delincuentes a través de llamadas, WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales.

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¿Cuáles son las estafas que pueden afectar a los adultos mayores?

Entre los engaños más frecuentes está el phishing, una práctica en la que los delincuentes se hacen pasar por bancos, empresas o instituciones para obtener contraseñas, números de tarjeta u otros datos personales.

Para conseguirlo, suelen recurrir a mensajes que generan miedo o urgencia: un paquete retenido, una cuenta bloqueada, un servicio que será suspendido o un cargo que la persona no reconoce. La Condusef advierte que este tipo de fraude busca provocar una reacción rápida antes de que la víctima tenga tiempo de comprobar la información.

También puede ocurrir que una cuenta de WhatsApp o redes sociales sea robada y utilizada para pedir dinero a familiares y conocidos. En otros casos, los delincuentes llaman haciéndose pasar por un hijo, nieto u otro familiar que supuestamente enfrenta una emergencia.

A estos métodos se suma ahora la clonación de voz con inteligencia artificial. Belmont advirtió en su entrevista que es posible imitar la voz de una persona a partir de audios, lo que vuelve más difícil detectar una llamada falsa.

Señales que pueden ayudar a detectar un fraude

Antes de compartir información o realizar una transferencia, conviene revisar si aparecen algunas señales de alerta:

Mensajes que exigen actuar de inmediato

Solicitudes de contraseñas, NIP o datos bancarios

Enlaces o direcciones electrónicas desconocidas

Premios, herencias u ofertas demasiado atractivas

Errores de escritura o imágenes de mala calidad

Peticiones inesperadas de dinero de un supuesto familiar

Si alguien asegura que un familiar está en problemas, la recomendación de la UNAM es comunicarse directamente con esa persona o con alguien cercano antes de enviar dinero.

¿Cómo proteger los datos personales de un adulto mayor?

Una de las medidas más importantes es contar con una red de apoyo para consultar cualquier llamada o mensaje que genere dudas. La UNAM también recomienda activar la autenticación en dos pasos, revisar que las páginas sean oficiales y no proporcionar contraseñas ni información bancaria por teléfono.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recomienda:

Mantener los dispositivos actualizados

Utilizar contraseñas seguras

Revisar la privacidad de las redes sociales

Evitar publicar información sensible como domicilio, teléfono, cuentas bancarias o ubicación en tiempo real

A estas recomendaciones se suma la Guardia Nacional, que recuerda que cualquier posible fraude o anomalía relacionada con delitos cibernéticos puede reportarse al 088.

¡Cuidado con los fraudes digitales! La #GuardiaNacional te brinda las siguientes recomendaciones para evitar ser víctima de ciberdelitos. Tu seguridad también se protege en línea y en casa. pic.twitter.com/ppzpTHz0YD — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) August 21, 2026

Cualquier persona puede caer en un fraude digital

Aunque algunos adultos mayores pueden enfrentar más dificultades para identificar ciertos engaños, los fraudes digitales no afectan únicamente a este grupo. La Condusef reportó en junio de 2026 que los mayores incrementos recientes en reclamaciones por posible fraude se presentaron entre personas de 18 a 59 años.

Por ello, Belmont insistió en fortalecer la alfabetización digital de las personas mayores y acompañarlas en el uso de nuevas tecnologías, sin excluirlas de herramientas que hoy son necesarias para comunicarse, hacer trámites o manejar sus finanzas.

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