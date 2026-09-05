Incendio consume una fábrica en la Zona Industrial de Tlalnepantla hoy 5 de septiembre; hay explosiones y lesionados

Un fuerte incendio se registró la tarde de este sábado 5 de septiembre en el interior de una fábrica ubicada en la calle Tenayuca, en la zona industrial de Tlalnepantla, municipio del Estado de México.

Explosiones y una enorme columna de humo que se desprende de la Zona Industrial alertó a vecinos y autoridades de la policía municipal, estatal y al H. Cuerpo de Bomberos del Edomex, quienes se dirigieron de inmediato a la zona, donde se queman dos pipas de diesel.

Elementos de Proteción Civil comenzaron a evacuar a las personas en la zona y, hasta el momento, se reportan perosnas intoxicados y tres personas lesionadas con quemaduras de segundo y tercer grado.

🔥💥 ¡Se escuchan fuertes explosiones! Continúa el incendio en una fábrica de la zona industrial de Tlalnepantla, #Edomex. Autoridades ampliaron el perímetro de seguridad ante el riesgo de que objetos salgan proyectados por los estallidos. Si estás cerca, evita acercarte a la… pic.twitter.com/JhfYksc7QT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 5, 2026

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Autoridades establecen perímetro de seguridad por explosiones

Las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad en la zona, debido a que el incendio de las pipas no ha sido controlado y aún se escuchan fuertes explosiones en el interior de la fábrica. Esto hace crecer el riesgo de que algunos objetos salgan proyectados por los estallidos.

Incendio fábrica Tlalnepantla hoy (Érick Ríos)

Por este motivo, las autoridades también establecieron un cerco para evitar el tránisto vehicular en la zona.

Ante la magnitud del siniestro se unieron a las labores de emergencia Bomberos de Cuautitlán Izcalli.

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