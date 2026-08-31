Si vives en estos municipios, revisa los requisitos para acceder al programa “Lavadoras para tu vivienda”

El estado de Tlaxcala suma tres municipios al padrón de beneficiarios de Lavadoras para tu Vivienda 2026, el programa que reparte electrodomésticos entre familias en condición de vulnerabilidad. Mujeres de Chiautempan y Tepeyanco ya forman parte de la lista, y la Secretaría de Bienestar detalla ahora los requisitos que debe cubrir cada solicitante para sumarse al beneficio.

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¿Qué requisitos pide Tlaxcala para el programa Lavadoras para tu Vivienda?

Tlaxcala exige comprobante de domicilio dentro de Chiautempan, Tepeyanco o la capital del estado, además de una identificación oficial vigente de la solicitante. La Secretaría de Bienestar valida cada expediente en campo, así que personal de la dependencia visita las viviendas antes de confirmar la entrega del equipo.

El programa reserva un lugar preferente para mujeres adultas mayores y para jefas de hogar con menores o personas dependientes a su cargo. Tlaxcala pide también que la vivienda cuente con conexión eléctrica y espacio disponible para instalar el equipo, una condición que revisa el personal de campo.

Quienes ya integran el padrón municipal de programas sociales tienen ventaja en el proceso, aunque la dependencia acepta solicitudes nuevas en los módulos habilitados. Tlaxcala mantiene abierta la convocatoria durante 2026 y confirma que el programa sigue vigente para 2027 en los mismos tres municipios.

El programa forma parte de un paquete más amplio de apoyos para la vivienda que la Secretaría de Bienestar opera en el estado, entre ellos tinacos y calentadores solares. Para 2026, Tlaxcala destina 10.4 millones de pesos a la entrega de mil 300 lavadoras en los tres municipios beneficiados.

¿Dónde tramitar el apoyo de Lavadoras para tu Vivienda en Tlaxcala?

La Secretaría de Bienestar recibe solicitudes en sus oficinas centrales, ubicadas en Miguel Hidalgo y Costilla número 36, en el centro de Tlaxcala de Xicohténcatl. El horario de atención corre de lunes a viernes, y ahí mismo el personal explica el proceso completo de validación de cada expediente.

Las interesadas también consultan el estatus de su trámite al teléfono 246 466 1740, línea directa de la dependencia estatal. Tlaxcala difunde además avisos por redes sociales sobre módulos itinerantes, canal que usa para anunciar nuevas fechas en Chiautempan y Tepeyanco.

Si vives en Tlaxcala, Chiautempan o Tepeyanco y no cuentas con una lavadora en casa, acude a las oficinas de la Secretaría de Bienestar o llama al 246 466 1740 para iniciar tu expediente.

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