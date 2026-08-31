El símbolo de la lavadora que casi nadie usa y evita el mal olor en la ropa

¿Tu lavadora deja la ropa con mal olor a pesar de usar buenos productos? Esto es bastante común y se soluciona fácilmente. De hecho, puedes conocer el motivo a simple vista en tu electrodoméstico. Sucede que muchas máquinas incluyen un aviso luminoso que indica cuándo llegó el momento de limpiar el tambor, un mantenimiento que elimina residuos, bacterias y malos olores acumulados.

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¿Qué significa el símbolo de limpieza del tambor en la lavadora?

Cuando este ícono de limpieza del tambor se ilumina en el panel, la lavadora está avisando que el tambor necesita una limpieza. El procedimiento es sencillo: basta con seleccionar el programa de autolimpieza del tambor y ejecutarlo en vacío y sin detergente.

Si el equipo no tiene esa función, la alternativa es poner un ciclo de lavado a 90 grados, también sin ropa adentro.

Este mantenimiento conviene repetirlo cada 40 lavados o cada dos o tres meses, para eliminar los residuos, las bacterias y los malos olores que se acumulan con el uso. Es, de hecho, la causa habitual de que la ropa salga del lavado con un olor desagradable pese a estar limpia.

La autolimpieza del tambor debe hacerse en vacío y sin detergente. (Crédito: Unsplash / Andrey Matveev)

¿Cuáles son los otros símbolos importantes a tener en cuenta antes de usar la lavadora?

Conocer la simbología de tu lavadora no solo evita arruinar la ropa: también permite usarla de manera más eficiente y no desperdiciar agua ni electricidad.

En el espacio para el detergente, lo habitual es encontrar tres compartimentos:

I : para el detergente de prelavado , es decir, un primer lavado rápido cuando la ropa está muy sucia.

: para el , es decir, un primer lavado rápido cuando la ropa está muy sucia. II : para el detergente del lavado principal , líquido o en polvo.

: para el , líquido o en polvo. Flor de 5 o 6 hojas : es el compartimento del suavizante. Se distingue porque tiene una bandeja adicional en su interior. Suele traer la marca “MAX”, y superar ese nivel puede provocar manchas en la ropa.

: es el compartimento del suavizante. Se distingue porque tiene una bandeja adicional en su interior. Suele traer la marca “MAX”, y superar ese nivel puede provocar manchas en la ropa. Triángulo: indica dónde va la lejía, aunque pocas lavadoras lo incluyen. Si no está, lo habitual es mezclarla con el detergente en el compartimento II. Importante: no debe usarse con temperaturas superiores a 50 grados.

Entre los avisos y ajustes, estos son los más frecuentes:

Llave o candado : es el seguro para niños, que impide que puedan encender o modificar los ajustes. Se activa manteniendo pulsado el botón unos 3 segundos, aunque algunos modelos requieren presionar dos botones a la vez.

: es el seguro para niños, que impide que puedan encender o modificar los ajustes. Se activa manteniendo pulsado el botón unos 3 segundos, aunque algunos modelos requieren presionar dos botones a la vez. Grifo : no es un programa, sino una advertencia sobre el suministro de agua . Suele deberse a que la llave de paso está cerrada, aunque también puede indicar presión insuficiente, un filtro obstruido o una falla del sistema antifugas.

: no es un programa, sino una . Suele deberse a que la llave de paso está cerrada, aunque también puede indicar presión insuficiente, un filtro obstruido o una falla del sistema antifugas. Puerta bloqueada : se activa automáticamente al iniciar el lavado. Si el símbolo parpadea, significa que la puerta no quedó bien cerrada.

: se activa automáticamente al iniciar el lavado. Si el símbolo parpadea, significa que la puerta no quedó bien cerrada. Puerta abierta : aparece al intentar encender el equipo sin cerrar bien la puerta.

: aparece al intentar encender el equipo sin cerrar bien la puerta. Exceso de detergente: el equipo detiene el ciclo cuando hay demasiada espuma, porque eso dificulta el lavado.

Las lavadoras también permiten silenciar los sonidos de los botones y la alarma de fin de ciclo, útil si el equipo está cerca de las áreas de descanso.

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