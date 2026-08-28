Bodega Aurrera remata el celular Samsung S26 Ultra de 512 GB: el mejor modelo de la marca con $18,100 pesos de descuento

Bodega Aurrera tiene en rebaja el Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB en color negro, con un precio de $19,899 pesos, lo que representa un ahorro de $18,100, poco más de la mitad del precio original. El modelo, uno de los más nuevos y mejores de la marca, cuenta con pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución Quad HD+, 12 GB de memoria RAM, procesador Exynos 2600 y certificación IP68.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy S26 Ultra en Bodega Aurrera y qué opciones de pago en diferido están disponibles?

Según la ficha del producto en Bodega Aurrera, el equipo bajó de $37,999 a $19,899 pesos, un ahorro de $18,100 que equivale al 48% de descuento. La publicación incluye envío sin costo.

Para el pago en diferido, la tienda ofrece los siguientes esquemas de meses sin intereses:

3 MSI de $6,633

6 MSI de $3,316.50

9 MSI de $2,211

12 MSI de $1,658.25

18 MSI de $1,105.50

24 MSI de $829.13, opción exclusiva de BBVA

En todos los casos el total a pagar se mantiene en $19,899, sin cargo adicional por diferir el pago.

El Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB está en rebaja en Bodega Aurrera, en color negro. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene el Samsung Galaxy S26 Ultra?

Según la descripción del producto en la web de Bodega Aurrera, se trata de un equipo “en donde la potencia, inteligencia y rendimiento se unen”, con un procesador Exynos 2600 de ocho núcleos y 12 GB de memoria RAM, orientado tanto al trabajo diario como al entretenimiento exigente.

Su pantalla es Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución Quad HD+ (3120 x 1440 píxeles), una de las más altas del mercado. El diseño está construido en Armor Aluminum 2 con certificación IP68, que indica resistencia al polvo y al agua.

En el apartado de software, el Samsung Galaxy S26 Ultra corre con Android 16 y One UI 8.5, la capa de personalización de Samsung, con integración al ecosistema Galaxy. En cámaras, la ficha indica una cámara trasera de 50 megapíxeles y una frontal de 12 megapíxeles.

El teléfono viene desbloqueado para cualquier compañía, usa Nano SIM y SIM embebida (eSIM), tiene NFC y puerto USB tipo C.

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