Bodega Aurrera rebaja en $4,000 pesos sofá cama comprimido de dos plazas con tapizado premium y en hasta 12 MSI

Adaptar el espacio del hogar cuando llegan visitas o cuando el cuarto multiusos necesita cumplir doble función puede resolverse con un mueble que integre descanso y sala en una misma pieza. Bodega Aurrera lanzó una oferta importante para hogares que necesitan un mueble convertible sin ocupar demasiado espacio: el sofá cama plegable individual Housy en color gris por $8,499 pesos.

El mueble tenía un valor original de $12,999, por lo que cuenta con un ahorro de $4,500 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Más allá del descuento, el sofá cama reúne varias características pensadas para espacios reducidos del hogar mexicano. Cuenta con sistema de envío comprimido, tapizado premium en gris, estructura convertible a cama plegable y diseño compacto individual.

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Sistema comprimido para envío en empaque compacto: características del sofá cama Housy

El diseño del sofá cama Housy integra el sistema de envío comprimido, tecnología que permite empaquetar el mueble en una caja considerablemente más pequeña que el tamaño real del producto final. Al recibirlo, la audiencia debe seguir las instrucciones del manual incluido para expandir el mueble a su forma completa — el proceso suele requerir entre 24 y 48 horas para que la espuma alcance su volumen original completo.

Sofa Cama Plegable Gris Housy en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Esta característica facilita significativamente la logística de entrega en departamentos con elevadores pequeños, casas con puertas de acceso estrechas o pisos superiores donde el traslado de muebles armados resulta complicado.

El mueble ofrece doble función integrada: durante el día opera como sofá individual para descanso y visualización de televisión, mientras que en la noche se convierte en cama plegable individual con solo desplegar el respaldo hacia atrás. Esta característica lo hace ideal para audiencia que recibe huéspedes ocasionalmente y no quiere destinar una habitación completa a cama fija, cuartos multiuso de departamentos pequeños, oficinas en casa con espacio para siesta o descanso ocasional y hogares con estudiantes que requieren cama temporal para amigos de fin de semana.

Entre sus características destacan:

Marca Housy

Modelo sofá cama plegable individual

Color gris en tapizado premium

en tapizado premium Sistema comprimido para envío compacto

para envío compacto Función sofá + cama convertible

convertible Estructura interior con espuma reforzada

Diseño compacto para espacios reducidos

Ideal para departamentos y cuartos multiuso

Adecuado para audiencia con huéspedes ocasionales

Fácil despliegue de sofá a cama

Peso ligero para reubicación dentro del hogar

Tapizado fácil de mantener con paño húmedo

Por tratarse de un mueble que llega comprimido en empaque compacto, también conviene reservar entre 24 y 48 horas de espera desde la apertura del empaque hasta que la espuma alcance su volumen final completo. Es importante mencionar que el sofá cama es de tamaño individual — audiencia que requiere cama matrimonial o queen size debe considerar otras líneas del catálogo con mayor capacidad.

El sofá cama cuenta con garantía oficial del fabricante Housy cubriendo defectos de fabricación en la estructura interior, tapizado, mecanismo de plegado y accesorios originales incluidos en el empaque. En caso de detectar algún defecto de fábrica durante el proceso de expansión del mueble o durante los primeros días de uso, es importante reportarlo de inmediato al servicio al cliente de Bodega Aurrera para gestionar el cambio o devolución según la política vigente del retailer.

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