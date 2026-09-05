Mariana Zapién, ingeniera en alimentos: “El vinagre puede desinfectar pero no es 100% confiable, por eso no lo recomiendo para las frutas y verduras”

El vinagre es un producto muy usado para la limpieza del hogar. No obstante, aunque puede ofrecer resultados útiles en limpieza, no es confiable para desinfectar frutas y verduras, explica Mariana Zapién, ingeniera en alimentos.

A través de un video publicado en redes sociales, la profesional explica por qué el vinagre no funciona para desinfectar estos alimentos y qué se puede usar en su lugar.

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¿Por qué el vinagre no elimina todas las bacterias de las frutas y verduras? Así lo explica la ingeniera en alimentos

Según explica Zapién, “el vinagre es básicamente ácido acético diluido” y aunque puede eliminar algunas bacterias, al estar tan rebajado “no logra eliminar patógenos peligrosos como E. coli, estafilococos, esporas o virus”. La especialista cita estudios que muestran que, para eliminar E. coli, se necesitan concentraciones de ácido acético al 10%, mientras que el vinagre comercial apenas llega al 4% o 6%.

Zapién también señala que en laboratorio se necesitan entre 10 y 30 minutos de remojo en concentraciones altas para lograr una reducción de microorganismos, y aun así la eficacia depende del microorganismo, la concentración y hasta de combinar el vinagre con otros ácidos, algo que no suele darse en una cocina. A esto se suma que los residuos vegetales o la suciedad reducen todavía más la efectividad del vinagre.

Ingeniera en alimentos explica: ¿Es seguro usar vinagre para desinfectar alimentos?

La ingeniera subraya que usar vinagre como desinfectante puede poner en riesgo a niños, personas enfermas o adultos mayores, ya que no reduce los microorganismos patógenos a niveles seguros. Por eso, recomienda utilizar desinfectantes eficientes y aprobados, como el hipoclorito de sodio, la plata coloidal o el ozono.

Zapién insiste en que si una persona usó vinagre para desinfectar frutas y verduras y no se enfermó, no significa que el líquido esté desinfectando realmente, sino que el alimento no tenía la carga microbiana necesaria para enfermar a esa persona en particular. “Que nunca haya pasado nada no significa que funcione, solo significa que el riesgo no se ha materializado”, concluye.

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