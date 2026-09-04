Esta es la “lista negra” de ladas y números usados para extorsionar en Coahuila

Una llamada con lada conocida puede generar confianza, pero eso no significa que sea segura. La Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila (SSP) alertó sobre números telefónicos utilizados en intentos de extorsión, entre ellos tres con clave de la propia entidad.

En la lista aparecen teléfonos con las ladas 221, 81, 33 y 866, además de dos números con prefijo internacional. Ante esto, autoridades coahuilenses recomendaron no confiar únicamente en el origen que aparece en la pantalla y evitar proporcionar información personal o bancaria.

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Estos son los números señalados por extorsión en Coahuila

De acuerdo con la alerta difundida por las autoridades, estos son los teléfonos identificados:

Puebla, lada 221: 221 161 8324

221 161 8324 Nuevo León, lada 81: 81 3053 8029

81 3053 8029 Jalisco, lada 33: 33 4900 5144

33 4900 5144 Prefijo internacional: 1 956 241 7304

1 956 241 7304 Prefijo internacional: 1 582 283 6978

1 582 283 6978 Coahuila, lada 866: 866 235 7077

866 235 7077 Coahuila, lada 866: 866 277 4696

866 277 4696 Coahuila, lada 866: 866 236 3018

866 236 3018 Nuevo León, lada 81: 81 2290 4000

Los teléfonos con lada 866 corresponden a la Región Centro de Coahuila, que incluye principalmente a Monclova, además de Frontera, Castaños y San Buenaventura. Su presencia refuerza una advertencia: una lada local tampoco garantiza que la llamada sea legítima.

Una lada de Coahuila tampoco garantiza que la llamada sea segura

Una llamada aparentemente local puede hacer que una persona baje la guardia. Sin embargo, los intentos de extorsión pueden llegar desde otros estados, del extranjero o incluso con una clave conocida.

La Policía Cibernética de Coahuila señala entre las principales alertas:

La llamada llega desde un número desconocido

Quien habla asegura pertenecer a la delincuencia organizada o ser una autoridad

Amenaza con hacer daño a la persona o a algún familiar

Exige realizar un pago con urgencia

Insiste en que la víctima no cuelgue

Busca obtener información personal o bancaria

Estos patrones también aparecen en materiales institucionales de la Policía Cibernética, donde se advierte sobre la presión para realizar transferencias y mantener a la víctima en la llamada.

Una palabra de seguridad puede ayudar a detectar el engaño

La prevención también comienza antes de recibir una llamada. Entre las recomendaciones difundidas en Coahuila está preparar un plan familiar para saber cómo actuar ante una posible extorsión:

Crear un plan con la familia Elegir una palabra de seguridad que solo conozcan sus integrantes Configurar el celular para filtrar llamadas de spam o números desconocidos

La palabra de seguridad puede ayudar cuando alguien asegura tener retenido o en peligro a un familiar, pues permite verificar la situación antes de entregar dinero.

¿Qué hacer si recibes una llamada de extorsión?

Si aparecen amenazas, exigencias de dinero o preguntas sobre información privada, las autoridades recomiendan:

Mantener la calma

No proporcionar información personal ni bancaria

Colgar de inmediato

No confirmar datos mencionados durante la llamada

Comunicarse con el supuesto familiar por otro medio

No realizar depósitos ni transferencias

Conservar el número y reportarlo a las autoridades

¿Dónde denunciar una llamada de extorsión en Coahuila?

En Coahuila hay dos números que deben distinguirse según la situación:

911: para una emergencia o situación de riesgo inmediato

para una 089: para presentar una denuncia anónima

El Gobierno del Estado de Coahuila mantiene oficialmente ambos servicios dentro de sus teléfonos de emergencia y asistencia.

Ante una llamada sospechosa, la clave no está únicamente en reconocer la lada. Colgar, comprobar la información por otra vía y reportar el número puede evitar que la presión o el miedo terminen en una pérdida de dinero.

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