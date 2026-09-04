Costco remata caminadora NordicTrack ideal para adultos mayores con 3,000 pesos de descuento

Para las personas mayores que buscan mantenerse activas sin salir de casa, la caminadora doméstica se ha convertido en uno de los aparatos de ejercicio más recomendados por especialistas en actividad física para la tercera edad. Costco tiene disponible durante los próximos días una oferta importante para audiencia con este requerimiento específico: la NordicTrack T Series 7, uno de los modelos más reconocidos internacionalmente del segmento accesible con tecnología de amortiguación articular.

Este equipo se cotiza actualmente en $11,999 pesos cuando su precio de catálogo era de $14,999 pesos, lo que representa $3,000 pesos de ahorro directo para socios activos. La promoción está vigente del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2026 y aplica exclusivamente para socios con membresía Costco activa.

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Amortiguación FlexSelect que protege las articulaciones

La característica más relevante para audiencia adulta mayor es el sistema propietario FlexSelect de NordicTrack, tecnología de amortiguación integrada en la banda de correr que reduce hasta un 40 por ciento el impacto sobre las rodillas, los tobillos y las caderas respecto a caminar sobre pavimento o pista dura, según las mediciones oficiales del fabricante. Esta característica es especialmente relevante para audiencia con problemas articulares previos, personas en rehabilitación cardiovascular o postquirúrgica que buscan reactivar la movilidad sin exponerse al impacto de superficies rígidas, y adultos mayores que priorizan la protección de las articulaciones durante la actividad física cotidiana.

NordicTrack Caminadora T en Costco (Costco)

La banda ofrece dos modos de amortiguación: modo suave para maximizar la protección articular durante caminata regular, y modo firme para simular la sensación de superficie más rígida durante entrenamientos más intensos. El ajuste se realiza mediante un mecanismo mecánico simple sin necesidad de herramientas.

El equipo integra inclinación motorizada eléctrica ajustable de 0 a 10 por ciento con solo presionar un botón desde la consola central, sin necesidad de detenerse ni ajustar manualmente la banda. Los sensores de pulso integrados en el manubrio permiten monitorear el ritmo cardíaco durante toda la sesión, característica útil para audiencia adulta mayor que debe mantener la frecuencia cardíaca dentro de rangos específicos recomendados por su médico tratante.

El equipo también incluye acceso a la plataforma iFit con entrenamientos guiados por entrenadores certificados y programas específicos para adultos mayores, rehabilitación e iniciación (la suscripción a iFit se contrata por separado según planes vigentes del fabricante).

Entre sus características destacan:

Marca NordicTrack modelo T Series 7

modelo Motor aproximado 2.6 CHP de potencia continua

de potencia continua Velocidad máxima 16 km/h (10 mph)

(10 mph) Inclinación motorizada 0 a 10 por ciento

Amortiguación FlexSelect ajustable

ajustable Banda de correr amplia 50.8 x 139.7 cm

Sensores de pulso integrados en manubrio

integrados en manubrio Programas de entrenamiento preinstalados múltiples

preinstalados múltiples Compatibilidad iFit para clases guiadas online

para clases guiadas online Ventilador AutoBreeze para refrescamiento

para refrescamiento Pantalla LCD con métricas completas

con métricas completas Bocinas integradas + portabotellas + portatabletas

Diseño plegable EasyLift Assist para guardado

para guardado Peso máximo usuario 136 kg (300 lbs)

(300 lbs) Voltaje 127V estándar

Garantía oficial NordicTrack México

La caminadora cuenta con garantía oficial NordicTrack México cubriendo defectos de fabricación según la política vigente del fabricante para esta línea específica. La cobertura estándar del segmento suele incluir período extendido en el motor, garantía intermedia en partes electrónicas y estructura, además de la garantía básica en accesorios y componentes menores.

Se recomienda realizar el ensamblaje inicial siguiendo las instrucciones del manual incluido o contratar servicio profesional de instalación para asegurar el correcto funcionamiento desde el primer uso. Es importante mencionar que la promoción es exclusiva para socios Costco activos con membresía vigente (Gold Star o Ejecutiva) y aplica únicamente hasta el 6 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias según lo que ocurra primero.

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