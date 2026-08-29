¿Entregaste datos sensibles en una llamada?: Dónde hacer la denuncia cuanto antes para no perder todo tu dinero

Si durante una llamada telefónica proporcionaste datos de tu tarjeta, cuenta bancaria, contraseñas, códigos de seguridad u otra información personal, no esperes a detectar un cargo desconocido para actuar. Este tipo de engaño es conocido como vishing y consiste en utilizar llamadas telefónicas para hacerse pasar por representantes de bancos u otras instituciones y obtener información que puede ser utilizada para cometer un fraude.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha alertado sobre esta modalidad y señala que los delincuentes pueden utilizar como pretexto supuestos cargos no reconocidos o problemas con las cuentas para conseguir información de los usuarios.

En algunos casos, la llamada puede parecer legítima porque quien está del otro lado ya conoce algunos datos de la persona. Sin embargo, la CONDUSEF recuerda que no se debe proporcionar información financiera por teléfono y que, ante cualquier duda, el usuario debe comunicarse directamente con su institución financiera.

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¿Qué hacer si entregaste tus datos bancarios por teléfono?

Lo primero es terminar la llamada y no proporcionar ninguna información adicional. Aunque la persona que llamó conozca tu nombre, número de tarjeta u otros datos, esto no demuestra que realmente trabaje para el banco.

Después, comunícate inmediatamente con tu institución financiera, pero hazlo utilizando el número que aparece en tu tarjeta, la aplicación oficial o el sitio web del banco. No utilices el teléfono que te haya proporcionado la persona que llamó.

La CONDUSEF recomienda acercarse al banco para solicitar servicios de prevención y sistemas de alertas, además de revisar periódicamente los estados de cuenta para detectar movimientos extraños.

Si ya proporcionaste información sensible, estas son algunas de las acciones que puedes realizar cuanto antes:

Contactar al banco y explicar que entregaste información durante una llamada sospechosa

y explicar que entregaste información durante una llamada sospechosa Solicitar medidas de protección para las cuentas o tarjetas que puedan estar comprometidas

para las cuentas o tarjetas que puedan estar comprometidas Cambiar las contraseñas que pudieran haber quedado expuestas

que pudieran haber quedado expuestas Revisar los movimientos bancarios y verificar que no existan operaciones que no reconozcas

y verificar que no existan operaciones que no reconozcas Activar alertas bancarias para recibir notificaciones sobre nuevos movimientos

para recibir notificaciones sobre nuevos movimientos Reportar cualquier cargo o transferencia no reconocida directamente con la institución financiera

directamente con la institución financiera Conservar las pruebas de la llamada, incluidos el número telefónico, mensajes y capturas de pantalla.

Si ya existe una operación que no reconoces, es importante informar al banco inmediatamente y solicitar el folio correspondiente a la reclamación. Esto permitirá dejar constancia del reporte y dar seguimiento al caso.

¿Dónde denunciar una llamada fraudulenta?

Cuando existe una afectación relacionada con un producto o servicio financiero, CONDUSEF es una de las principales instancias para solicitar orientación y presentar una reclamación. La dependencia cuenta con mecanismos para atender casos relacionados con posibles fraudes y robo de identidad.

En particular, CONDUSEF permite solicitar atención para reclamaciones por un posible robo de identidad, por lo que si los datos entregados durante la llamada pueden utilizarse para contratar productos financieros o realizar operaciones a nombre de la víctima, es importante informar esta situación a la institución.

Si estás en la Ciudad de México, también puedes solicitar orientación a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La dependencia recibe reportes relacionados con este tipo de incidentes y mantiene atención las 24 horas.

Puedes comunicarte al:

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086.

55 5242 5100, extensión 5086. Correo: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

¿Qué información debes guardar para denunciar el fraude?

Si vas a reportar la llamada ante el banco, CONDUSEF o alguna autoridad, es conveniente no borrar las evidencias relacionadas con el contacto. Aunque parezcan detalles menores, pueden ayudar a documentar cómo ocurrió el intento de fraude.

Procura conservar:

El número telefónico desde el que recibiste la llamada

desde el que recibiste la llamada La fecha y hora aproximada del contacto

del contacto El nombre o identidad que utilizó la persona que llamó

El supuesto banco o institución que dijo representar

Los datos que te solicitaron durante la conversación

durante la conversación Mensajes de texto, correos o enlaces que hayan enviado después de la llamada

Capturas de pantalla de cualquier comunicación relacionada

Comprobantes o notificaciones de movimientos bancarios que no reconozcas

El folio que te entregue el banco al realizar el reporte

La información puede ser especialmente útil si posteriormente necesitas demostrar que los datos fueron obtenidos mediante una llamada fraudulenta.

Finalmente, recuerda que un banco no debe pedirte contraseñas, códigos de seguridad o tokens mediante una llamada que no hayas iniciado tú. CONDUSEF señala que las instituciones financieras, así como operadores de tarjetas como Visa o Mastercard, no solicitan datos personales ni verificaciones de cuentas por teléfono cuando el propio usuario no inició el contacto.

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