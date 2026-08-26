Las estafas telefónicas son el pan de cada día en México, y como llevan años rondando, ya casi nadie cae, por lo que los delincuentes han comenzado a “actualizarse”, ahora, han usado al banco como excusa para robar.

Sí, el banco que, al ser una empresa, una autoridad, una llamada de estas instituciones, logra convencer a la víctima de que realmente es el banco, logrando fácilmente el acceso a datos o hacer que les entregues dinero.

Por eso, si recibes una llamada que te hace pensar “algo aquí no me cuadra”, mejor pon atención antes de seguirle el juego, recuerdas la frase “Ojo de loca no se equivoca”, aplícala aquí también.

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Estafas telefónicas 5 señales pueden revelar que del otro lado de la línea hay un estafador. (Prateep Suttiso/Getty Images)

5 señales de que estás siendo víctima de una estafa telefónica

Hay algunas señales bastante claras que pueden ayudarte a detectar que estás frente a una llamada de estafa.

1. Te meten miedo y quieren que decidas rápido

“Tu cuenta será bloqueada”, “detectamos un cargo”, “tienes que pagar ahora” o “si no haces esto tendrás un problema”.

Si alguien comienza a meterte presión para que tomes una decisión en ese momento, frena tantito, pues es justamente eso buscan los estafadores: que te asustes, no tengas tiempo de pensar y hagas lo que te están pidiendo.

Si realmente existe un problema con tu cuenta, puedes colgar y comprobarlo directamente con la institución.

2. Te piden datos que no deberías compartir

Aquí prende todas las alarmas, pues si durante la llamada te piden tu contraseña, NIP, códigos de seguridad, datos completos de tu tarjeta o algún código que acaba de llegar a tu celular, no se los des.

Aunque la persona diga que llama del banco y aunque conozca algunos datos tuyos, eso no significa que la llamada sea legítima.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recomienda no compartir códigos de verificación ni información personal ante solicitudes sospechosas.

Y sí, ese famoso “solo necesito que me dictes el código que te llegó” es precisamente aquí cuando deberías colgar.

3. Te prometen algo demasiado bueno

¿Ganaste un premio que ni siquiera recuerdas haber concursado? ¿Te ofrecen una inversión con ganancias increíbles? ¿Te llaman para decirte que tienes un beneficio que puedes cobrar inmediatamente?

Antes de emocionarte, respira, pues las ofertas inesperadas y demasiado buenas pueden ser el gancho para conseguir tus datos o hacer que entregues dinero.

La recomendación es sencilla: verifica que la promoción exista directamente con la empresa o institución que supuestamente la ofrece.

4. Quieren que hagas algo mientras estás en la llamada

Aquí la cosa puede ponerse más delicada, ya que el supuesto ejecutivo puede pedirte que hagas una transferencia, abras un enlace, descargues una aplicación o compartas un código que acaba de llegar a tu celular.

Si no fuiste tú quien inició el contacto, no sigas instrucciones a ciegas, solo cuelga y busca por tu cuenta el número oficial de la institución para comprobar qué está pasando.

La SSPC ha alertado sobre fraudes en los que los delincuentes utilizan enlaces, códigos de verificación y solicitudes de pago para engañar a las víctimas.

5. Se hacen pasar por alguien que conoces

Y esta es de las que más pueden ponerte nervioso, puede ser un supuesto familiar que cambió de número, un amigo que tiene una emergencia o alguien que asegura trabajar para una empresa con la que tienes relación.

La historia puede cambiar, pero la intención suele ser la misma: que confíes y actúes sin verificar.

Si alguien te pide dinero o información y dice ser una persona conocida, búscala por otro medio y confirma que realmente sea ella, un mensaje, una videollamada o una llamada a su número habitual pueden ahorrarte un buen problema.

¿Qué hacer si estoy siendo víctima de una estafa?

Si durante la llamada algo no te convence, no tienes que quedarte ahí para descubrir qué pasa, cuelga.

No compartas contraseñas, NIP, códigos de seguridad ni información bancaria y, si la persona dice llamar de alguna institución, verifica tú mismo la situación mediante sus canales oficiales.

Si ya diste información o hiciste algún pago, no te quedes esperando a ver qué sucede, contacta cuanto antes a tu banco o a la institución involucrada y cuéntales exactamente qué ocurrió.

También guarda todo lo que tengas: el número que te llamó, mensajes, capturas de pantalla, comprobantes de pago y cualquier otro dato relacionado con la estafa.

Parece exagerado en el momento, pero después puede ser importante para reportar lo ocurrido.

¿Cómo verificar si una llamada del banco es real?

Aquí aplica una regla muy sencilla: no verifiques al banco desde la llamada que te hizo sospechar.

Si alguien te llama para hablar de un cargo, un bloqueo o un problema con tu cuenta, termina la conversación y comunícate tú directamente con el banco utilizando el número oficial que aparece en tu tarjeta o en sus canales oficiales.

Así puedes confirmar si realmente existe algún movimiento extraño sin tener que seguir las instrucciones de la persona que te llamó.

¿Dónde reportar una estafa telefónica en México?

Si recibiste una llamada sospechosa, puedes consultar y reportar el número en la herramienta de CONDUSEF, donde es posible revisar registros relacionados con posibles fraudes, spam o llamadas sospechosas.

Si ya fuiste víctima y hubo un delito, también puedes acudir ante las autoridades correspondientes para presentar una denuncia.

La SSPC cuenta con la Ciberguía, que ofrece información para contactar a las unidades de Policía Cibernética de las entidades del país.

Así que la próxima vez que alguien te llame con un “es urgente”, “necesito que me des este código” o “haz la transferencia ahora”, no te sientas obligada a resolverlo en ese instante, cuelga, verifica y luego decides.

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