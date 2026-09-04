Montse Melendez, ingeniera en alimentos: “Si aparecen gorgojos en los cereales no tienes que limpiar TODA tu cocina y en muchos casos NO es necesario tirar el alimento”

Encontrar gorgojos en el arroz u otros cereales puede provocar una limpieza general profunda en toda la cocina. Pero lo que no todos saben es que cuando estos insectos aparecen en alimentos no necesariamente hay que tirar todo. Montse Melendez, ingeniera en alimentos, explica a través de un video en redes sociales qué son los gorgojos que a veces aparecen en bolsas de cereales y qué hacer si se encuentran en la despensa.

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¿Qué son los gorgojos y por qué aparecen en el arroz o el maíz?

Según explica Melendez, “los gorgojos son escarabajos de dos a tres milímetros que pueden aparecer en el maíz, el trigo, el arroz, la avena y otros cereales”.

De acuerdo con la especialista, la hembra puede poner huevos dentro del grano desde el cultivo, el procesamiento o el almacenamiento, y la larva crece ahí completamente escondida. Cuando se convierte en adulta, perfora el grano para salir, esto explica por qué al comprar una bolsa de cereal puede verse normal y aparecer insectos semanas después.

¿Hay que tirar el alimento si tiene gorgojos? Lo que explica la ingeniera en alimentos

La presencia de estos pequeños insectos no significa necesariamente que la cocina necesite una limpieza. Melendez aclara que los gorgojos no transmiten enfermedades humanas ni muerden ni pican. El problema real, detalla, es que dañan los granos, disminuyen la calidad de los alimentos y pueden extenderse a toda la despensa.

De acuerdo con la ingeniera, si son pocos gorgojos y el arroz está seco, sin moho, humedad, manchas ni olores extraños, sí podría lavarse varias veces, cocinarse completamente y consumirse pronto. También señala que congelarlo por varios días puede eliminar insectos, huevos o larvas.

La recomendación cambia en el caso de harinas o mezclas en polvo: ahí, subraya Melendez, lo mejor es tirarlas, porque no es posible lavarlas ni retirar completamente los restos de gorgojos.

Para evitar que la plaga se extienda a toda la despensa, la especialista recomienda guardar los alimentos en recipientes herméticos y comprar solo las cantidades que realmente se vayan a consumir.

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