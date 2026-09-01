La Policía Cibernética avisa a los usuarios de aplicaciones móviles: “Estas apps prometen dinero en minutos”

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta a la ciudadanía por posibles casos de robo de identidad vinculados a solicitudes de préstamos digitales. “Estas apps prometen “dinero en minutos”, pero su objetivo es robar tu información personal”, advirtió la unidad en redes sociales.

Además de la advertencia, la Policía de la CDMX brindó recomendaciones a los usuarios para evitar este ciberdelito y puso a disposición dos contactos para quienes necesiten ayuda o denunciar un robo.

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¿Cómo operan los estafadores detrás de estas apps que prometen dinero en minutos?

Según explicó la Policía de la CDMX, actualmente existen diversas instituciones crediticias que ofrecen préstamos digitales a través de redes sociales. El problema es que ciberdelincuentes aprovechan esta modalidad financiera para robar identidades y afectar a los usuarios de internet.

La SSC detalló que se han identificado estafadores que logran apoderarse de información confidencial haciéndose pasar por la persona afectada. Con esos datos, gestionan préstamos de dinero a su nombre, y la víctima recién se entera del fraude cuando la contactan para que responda por el monto solicitado.

¿Qué recomienda la Policía Cibernética para evitar este fraude?

Ante esta situación, la Policía Cibernética compartió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos no caigan en este tipo de engaños:

Compartir fotografías o copias de identificaciones personales solo con instituciones oficiales.

No acceder a enlaces recibidos por mensajes de origen desconocido .

. Utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio.

y diferentes para cada servicio. Leer con atención los avisos de privacidad antes de entregar cualquier documento.

antes de entregar cualquier documento. Activar la verificación en dos pasos .

. Revisar el historial crediticio para detectar movimientos no reconocidos.

para detectar movimientos no reconocidos. Actualizar los dispositivos electrónicos.

Utilizar soluciones de seguridad que ayuden a proteger la información personal.

que ayuden a proteger la información personal. Denunciar cualquier uso indebido de la identidad ante la institución financiera correspondiente.

Para la Unidad de Policía Cibernética, “la mejor defensa contra el fraude es verificar antes de confiar”. La dependencia puso a disposición de la ciudadanía un canal para reportar intentos de fraude o resolver dudas: el teléfono 55 5242 5100 extensión 5086, y el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

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