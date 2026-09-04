Cómo elegir el refrigerador adecuado en tu hogar: el truco de la Conuee para calcular los pies cúbicos según cantidad de personas

Comprar un refrigerador con mucha capacidad puede parecer una buena idea, sobre todo si se busca más espacio para guardar alimentos. Sin embargo, esto también puede representar un mayor consumo. Ante esto, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) recomienda elegirlo según cuántas personas viven en casa: para 2 o 3 integrantes sugiere una capacidad de 9 a 11 pies cúbicos.

La recomendación forma parte de la segunda edición 2025 de Consejos para ahorrar energía en el hogar, una guía con más de 100 acciones para reducir el consumo energético. De acuerdo con la Conuee, combinar estas prácticas puede ahorrar entre 20% y 35% de energía, aunque el resultado depende de cada vivienda y de los equipos utilizados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuántos pies cúbicos debe tener el refrigerador según tu familia?

El consejo número 51 de la guía establece una referencia sencilla para elegir la capacidad:

2 o 3 personas: de 9 a 11 pies cúbicos

de 4 o 5 personas: de 14 a 17 pies cúbicos

de Más de 5 personas: sumar 2 pies cúbicos por cada integrante adicional

Para entender mejor la medida, un pie cúbico equivale aproximadamente a 28.3 litros. Así, un refrigerador de 9 a 11 pies cúbicos tiene una capacidad cercana a 255 a 312 litros, mientras que uno de 14 a 17 ronda los 396 a 481 litros.

Además, elegir un refrigerador acorde con las necesidades de la familia aparece en la guía como una medida con ahorro de energía esperado superior al 20%.

Por otra parte, la Conuee advierte que tener un segundo refrigerador incrementa significativamente el consumo eléctrico, por lo que conviene valorar si realmente hace falta más capacidad.

🔌 Apagado no siempre significa sin consumo.

La NOM-032-ENER-2013 establece límites máximos de potencia eléctrica para determinados equipos y aparatos que demandan energía en modo de espera.



Conoce esta y otras #NOMENER vigentes de la #Conuee: https://t.co/YCQrGnvn6O pic.twitter.com/DlCbxju4I5 — CONUEE_mx (@CONUEE_mx) September 2, 2026

Un refrigerador usado puede terminar costando más

Aunque un electrodoméstico de segunda mano puede resultar atractivo, la Conuee recomienda evitar los refrigeradores usados, pues señala que pueden hacer gastar hasta tres veces más que uno nuevo.

La antigüedad también cuenta. Si el refrigerador tiene más de 10 años y la economía familiar permite cambiarlo, recomienda elegir uno nuevo, de preferencia con tecnología inverter. Este sistema ajusta el compresor según la necesidad de enfriamiento, en lugar de encenderlo y apagarlo constantemente, lo que permite usar la energía de forma más eficiente.

El truco de la hoja de papel revela si los sellos ya no cierran bien

Antes de cambiar el refrigerador, conviene revisar si funciona correctamente. Para comprobar los sellos de la puerta, la Conuee propone una prueba sencilla: colocar una hoja de papel en el centro, cerrar y tratar de deslizarla. Si sale con facilidad, es momento de reemplazarlos.

La guía también recomienda:

Dejar al menos 10 centímetros entre el refrigerador y la pared

Mantenerlo alejado de la estufa, el horno y los rayos directos del sol

Evitar guardar alimentos calientes

Limpiar la parrilla trasera al menos dos veces al año

Moderar el dispensador de agua o hielo, pues su uso frecuente puede aumentar el consumo entre 10% y 30%

Revisar que el equipo esté nivelado y no haga ruidos o vibraciones extrañas ; si ocurre, conviene recurrir a personal técnico

; si ocurre, conviene recurrir a personal técnico

¿Qué revisar antes de comprar un refrigerador nuevo?

Además del tamaño, la Conuee recomienda comprobar que el equipo cuente con la etiqueta amarilla de eficiencia energética, el Sello Fide o Energy Star.

En México, la NOM-015-ENER-2018 establece los límites máximos de consumo, métodos de prueba y etiquetado de refrigeradores y congeladores. Incluso, en junio de 2026, Profeco y Conuee retomaron esta norma al emitir una alerta por un modelo que incumplía los parámetros de eficiencia energética.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.