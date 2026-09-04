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Se activa audio de alerta sísmica en Morelos hoy; edificios son evacuados
/México/Nota

Se activa audio de alerta sísmica en Morelos hoy; edificios son evacuados

Protección Civil de Morelos confirmó que se activó el audio de alerta sísmica

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Hoy 4 de septiembre se activó la alerta sísmica en Morelos, lo que provocó la evacuación de varios edificios, entre ellos el del Palacio de Gobierno.

En un comunicado, Protección Civil de Morelos confirmó la activación del Sistema de Alertamiento Sísmico e inició el monitoreo estatal y enlace con municipios conforme a protocolo.

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¿Se registró un sismo hoy 4 de septiembre?

Hasta el momento el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no ha informado sobre algún sismo registrado en el territorio en los últimos minutos.

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