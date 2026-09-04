Remantan la pantalla LG de 75 pulgadas NanoCell 4K con IA

Liverpool ofrece una oportunidad única para que renueves tu equipo de entretenimiento en casa. La tienda puso en descuento la pantalla Smart TV NanoCell de 75 puadas 4K 75NANO80ASA con WebOs.
Se trata de una pantalla en la que podrás disfrutar de tus series y películas favoritas, ya que se ajusta a la iluminación de alrededor para una calidad de imagen que cumple con los más altos estándares cinematográficos. Te contamos los detalles de la promoción.
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Pantalla LG de 75 pulgadas precio
El equipo se vende por $11,249, cuando el costo real era de $18,570. Asimismo, Liverpool permite pagar la pantalla hasta en 9 meses sin intereses de $1,339.17 pesos. Puedes conseguir la oferta aquí.
Pantalla LG de 75 pulgadas características
La pantalla LG Smart TV NanoCell 4K de 75 pulgadas (Modelo: 75NANO80ASA) destaca por su avanzada tecnología de color, el respaldo de un potente procesamiento de imagen inteligente y la versatilidad de la plataforma webOS.
- Tecnología NanoCell: Utiliza nanopartículas para filtrar las impurezas de los colores opacos, ofreciendo tonos puros, vibrantes y de alta precisión en un panel de escala ultra grande.
- Resolución 4K Real: Cuenta con una definición de 3840 x 2160 píxeles.
- Procesador α7 AI 4K Gen8: Este cerebro inteligente optimiza de forma automática tanto la calidad de imagen como el sonido. Incluye la función 4K Super Upscaling para mejorar la nitidez y el brillo de los contenidos que originalmente no son 4K.
- Formatos de Imagen: Soporte para HDR10 y HLG con mapeo dinámico de tonos (Dynamic Tone Mapping).
- Frecuencia de Actualización: Tasa nativa de 60 Hz.
- FILMMAKER MODE™: Desactiva el suavizado de movimiento para permitir que disfrutes las películas exactamente como el director las concibió.
Sumérgete en un mundo de color auténtico con el televisor LG NanoCell potenciado por el poderoso Procesador a7 AI Gen8 LG NanoCell AI con mejor rendimiento y velocidad ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mejor nitidez y profundidad. Las imágenes de LG NanoCell con Colores Puros en 4K Real tienen una precisión de color vívida y detalles nítidos, lo que hace que cada escena sea visualmente impactante y agradable. También podrás disfruta de la resolución, el brillo y la claridad mejorados con Super Upscaling 4K. Completa tu experiencia del increíble LG NanoCell AI con el Control Magic Remote AI, que incluye un botón dedicado, controla tu TV fácilmente sin necesidad de dispositivos adicionales, con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, apúntalo y haz clic para usarlo como un mouse o simplemente di los comandos de voz. Además hora podrás navegar aún más fácil por webOS que cuenta con el sistema operativo webOS Re:New Program para obtener los beneficios de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales. Podrás obtener recomendaciones personalizadas al momento de encender tu LG TV y hablar gracias a su Identificación de Voz AI que conoce la firma de voz única de cada usuario. A través de Chatbot AI resuelve y recibe ayuda de forma activa a tus solicitudes, simplemente habla con tu televisor y él podrá clasificar tus intenciones y responder de acuerdo a ellas— se lee en la descripción del producto.
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