La estafa del artista enamorado: así usan cuentas falsas de famosos para vaciarte la cuenta

Perfiles falsos de cantantes, actores y deportistas mexicanos contactan a desconocidos por mensaje directo con una declaración de amor repentina. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Cibernética, alerta sobre la estafa del artista enamorado desde hace cuatro días consecutivos, luego de detectar un aumento de reportes ciudadanos.

El fraude combina cuentas falsas de famosos, fotografías auténticas robadas de internet y una insignia de verificación comprada para ganar credibilidad. El objetivo final siempre es el mismo: convencer a la víctima de enviar dinero, tarjetas de regalo o criptomonedas ante una supuesta emergencia.

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¿Cómo opera la estafa del artista enamorado en redes sociales?

El primer contacto llega casi siempre por mensaje directo en Instagram o TikTok, nunca por los canales oficiales del artista. La cuenta simula pertenecer a un cantante, actor o influencer con seguidores reales y escribe como si ya existiera una relación previa con la víctima.

Tácticas para ganar confianza antes de pedir dinero:

Llena la conversación de cumplidos y mensajes constantes durante varios días

Promete una videollamada o un encuentro personal que después siempre cancela

Comparte fotos o notas de voz genéricas para simular cercanía real

Evita hablar de temas verificables, como su agenda pública o una gira

Acelera la conversación hacia asuntos personales o económicos

Después de instalar ese vínculo, el perfil introduce una emergencia repentina y pide dinero, tarjetas de regalo o transferencias en criptomonedas. La petición llega siempre después del acercamiento, nunca en el primer mensaje de contacto.

#BoletínSSC | #AlertaCibernética | La #SSC a través de la Unidad de la #PolicíaCibernética, alerta a los usuarios de la red pública de internet sobre la estafa del “Artista Enamorado” en la cual los ciberdelincuentes crean perfiles falsos utilizando la identidad de celebridades… pic.twitter.com/qOfweWcnFI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 18, 2026

La cuenta parece real porque exhibe fotografías auténticas del artista, tomadas de sus redes verificadas, y en algunos casos compra una insignia de verificación falsa. El número elevado de seguidores y las publicaciones recientes refuerzan la sensación de autenticidad ante un usuario desprevenido.

¿Cuál es la señal que delata al perfil falso?

La señal que aparece en todos los casos documentados por la Policía Cibernética es la solicitud de dinero o de información sensible. Ninguna figura pública legítima pedirá códigos de verificación, contraseñas o depósitos a cambio de mantener el contacto.

Medidas para blindar tus cuentas antes de que ocurra:

Activa la verificación en dos pasos en todas tus redes sociales

Configura tu perfil como privado para limitar la información visible

Nunca continúes la conversación en una aplicación externa si un desconocido lo pide

Desconfía de declaraciones de amor o urgencia económica desde el primer contacto

Comenta el caso con tu familia para que reconozca la misma modalidad

Una búsqueda inversa de las fotografías del perfil suele revelar que las imágenes circulan en cuentas oficiales distintas o en notas periodísticas previas. Verificar la insignia real del artista y comparar la biografía con sus perfiles confirmados desenmascara a la cuenta falsa en minutos.

Quien ya inició una conversación de este tipo debe conservar capturas de pantalla, nombres de usuario y enlaces antes de reportar el perfil. La Policía Cibernética recibe denuncias en el teléfono 55 5242 5100 extensión 5086 y en el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, además de sus cuentas oficiales en X y TikTok.

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