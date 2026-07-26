La nueva estafa a adultos mayores mexicanos: el mensaje de WhatsApp o SMS que JAMÁS debes responder

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó sobre una red de fraudes que utiliza nombres y cargos de personas servidoras públicas federales y de otras instituciones para engañar y extorsionar, principalmente a adultos mayores. Los delincuentes contactan a las víctimas por llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales para solicitarles pagos indebidos.

“La forma de actuar de estas personas defraudadoras es presentarse con nombres de personas servidoras públicas de esta Secretaría y de otras dependencias para solicitar pagos por diversos conceptos", explicó la dependencia.

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¿Qué piden los estafadores que se hacen pasar por funcionarios en México?

A través de un comunicado oficial elaborado por la dependencia federal, las autoridades explicaron que los delincuentes llaman a las víctimas y les exigen dinero para gestionar trámites, recuperación de fondos, certificaciones jurídicas y para evitar sanciones fiscales.

El modus operandi de los delincuentes consiste en presentar documentos apócrifos con logotipos oficiales y perfiles falsos en redes sociales, con el objetivo de dar apariencia de legitimidad ante sus víctimas.

Ante esto, las autoridades recomendaron a la ciudadanía no proporcionar información personal ni bancaria, y no realizar depósitos ni transferencias a personas que se presenten como servidoras públicas.

#AlertaBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno hace un llamado a la ciudadanía para no dejarse sorprender con mensajes SMS, WhatsApp o correos electrónicos que, a nombre de supuestas personas servidoras públicas de esta dependencia, ofrecen influir en trámites… pic.twitter.com/wDRsB2mPip — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 3, 2026

¿Cómo identificar el phishing por WhatsApp o SMS?

Este tipo de fraudes en las que un delincuente simula ser una entidad legítima —red social, banco o institución pública— se conoce como phishing. A través de técnicas de ingeniería social, los estafadores buscan robar información privada, realizar un cargo económico o infectar el dispositivo de la víctima.

Para lograrlo, los atacantes envían correos electrónicos con enlaces fraudulentos, mensajes de texto (SMS) o de WhatsApp o realizan llamadas telefónicas para manipular o extorsionar.

Ante la existencia de este fraude, las autoridades recomiendan tanto a los adultos mayores como a la población atender a las señales de alerta:

Mensajes urgentes o con amenazas de bloquear cuentas o realizar cobros.

Enlaces sospechosos.

Errores de ortografía o redacción.

La Secretaría detalló que en caso de haber sido víctima, se puede pedir asesoría en las líneas telefónicas 552000-2000 y 800-1128-700, y aclaró que sus trámites y servicios son gratuitos. “Cualquier persona que intente sorprender a la población incurriendo en conductas fraudulentas está cometiendo un delito”, concluyó la dependencia.

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