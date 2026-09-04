Liverpool remata laptop HP OmniBook 3 de 16 pulgadas con más de $10,000 de descuento y 9 MSI

Los usuarios que necesitan una laptop premium para trabajo profesional o estudios universitarios avanzados suelen enfrentar precios entre 20 mil y 30 mil pesos por modelos con pantalla amplia, procesador de nueva generación, memoria SSD y funciones táctiles. Liverpool lanzó una oferta importante para audiencia con este requerimiento: la HP OmniBook 3 de 16 pulgadas con pantalla táctil de resolución 2K por $12,995 pesos.

El equipo tenía un precio original de $23,125, por lo que ahora cuenta con un ahorro de $10,129 pesos equivalente al 43.8 por ciento de descuento. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque el plan a 9 meses acumula un recargo aproximado de $764 pesos respecto al precio de contado.

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Pantalla touch de 16 pulgadas con resolución 2K: funciones de la laptop HP OmniBook 3

La HP OmniBook 3 integra una pantalla táctil de 16 pulgadas con resolución 2K aproximada (WQXGA), formato amplio que ofrece varias ventajas prácticas frente a las pantallas convencionales de 14 y 15 pulgadas: mayor espacio de trabajo visual para audiencia que utiliza múltiples ventanas simultáneamente, mejor experiencia multimedia para consumo de contenido en Netflix, Amazon Prime Video, YouTube y otras plataformas y resolución más nítida para trabajo detallado con imágenes, presentaciones o documentos técnicos.

Laptop HP touch OmniBook en Liverpool (Liverpool)

El equipo integra el procesador Intel Core 5 (nueva nomenclatura Intel 2024-2025 que reemplaza al tradicional i5 en la generación actual), procesador de rendimiento intermedio con múltiples núcleos e hilos que ofrece capacidad suficiente para trabajo académico universitario, ofimática profesional, navegación multitarea, videollamadas Zoom o Teams simultáneas con otras aplicaciones abiertas, edición de imágenes básica en Photoshop o GIMP, y uso multimedia general del hogar.

El almacenamiento SSD de 512 GB ofrece velocidades considerablemente superiores a los discos duros mecánicos tradicionales, característica que se traduce en arranque del sistema en 10-15 segundos, carga rápida de aplicaciones, copia de archivos ágil y mejor experiencia general de uso frente a equipos con almacenamiento HDD convencional.

Entre sus características destacan:

Marca HP modelo OmniBook 3 16 BU0052LA

modelo Pantalla 16 pulgadas con resolución 2K (WQXGA)

con resolución (WQXGA) Pantalla táctil multitáctil

multitáctil Procesador Intel Core 5 (nueva nomenclatura 2024-2025)

(nueva nomenclatura 2024-2025) Gráficos Intel integrados

Memoria RAM 8 GB DDR5

Almacenamiento 512 GB SSD M.2 NVMe

M.2 NVMe Sistema operativo Windows 11 Home preinstalado

preinstalado Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 conectividad

conectividad Puertos USB-C + USB-A + HDMI + audio

Teclado retroiluminado con teclado numérico

con teclado numérico Cámara HD frontal con obturador de privacidad

con obturador de privacidad Batería aproximada 8 a 10 horas uso mixto

uso mixto Peso aproximado 1.9 kilogramos

Chasis de aluminio premium delgado

Garantía oficial HP México

La laptop cuenta con garantía oficial HP México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación en el procesador, memoria RAM, almacenamiento SSD, pantalla táctil, teclado, batería, cámara y accesorios originales incluidos en el empaque como cargador y cable de alimentación.

Adicionalmente, HP ofrece la opción de contratar HP Care Pack como garantía extendida en modelos seleccionados durante o después de la compra inicial para ampliar la cobertura estándar hasta 2 o 3 años según la política vigente del fabricante. Se recomienda registrar el número de serie del equipo en la aplicación HP Support Assistant preinstalada en Windows 11 desde el primer encendido para facilitar la gestión de garantía y recibir notificaciones automáticas de actualizaciones oficiales.

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