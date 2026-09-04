Los 5 trucos de la Conuee para ahorrar energía en los hogares mexicanos en septiembre 2026

Con la llegada de septiembre, algunos hogares mexicanos suelen incrementar el uso de determinados aparatos eléctricos por las actividades cotidianas, las reuniones familiares e incluso las celebraciones de las fiestas patrias. Sin embargo, hay medidas sencillas que pueden ayudar a reducir el consumo de electricidad y, con ello, el monto del recibo, según el Conuee.

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) publicó una guía con más de 100 recomendaciones para que las familias reduzcan el gasto energético sin necesidad de hacer grandes inversiones. De acuerdo con el organismo, aplicar estas medidas puede permitir un ahorro de entre 20% y 35% del consumo de energía en una vivienda.

Además de representar un ahorro para la economía familiar, la Conuee señala que utilizar la energía de manera más eficiente contribuye a disminuir el impacto ambiental y puede hacer que las viviendas sean más cómodas y sustentables.

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¿Cómo ahorrar energía en casa? Estos son los 5 consejos de la Conuee

1. Desconecta los aparatos que no estés utilizando

Uno de los hábitos más sencillos es desconectar los equipos cuando no se utilizan, incluso si permanecen apagados o en modo de espera.

Televisores, decodificadores, computadoras, impresoras, hornos de microondas, reguladores y otros aparatos pueden continuar consumiendo electricidad mientras permanecen conectados. La Conuee recomienda evitar este llamado consumo en espera o consumo fantasma.

2. Cambia las bombillas por iluminación LED

La iluminación también representa una oportunidad para reducir el consumo. La recomendación es aprovechar al máximo la luz natural, apagar las lámparas que no sean necesarias y sustituir focos incandescentes o fluorescentes por lámparas LED.

Además de consumir menos energía, las lámparas LED tienen una vida útil más larga, por lo que también pueden representar un ahorro en el largo plazo.

3. Ajusta correctamente la temperatura del refrigerador

El refrigerador permanece encendido prácticamente todo el día, por lo que utilizarlo de manera adecuada puede ayudar a controlar el consumo.

La Conuee recomienda colocar el termostato del refrigerador entre los niveles 3 y 4, equivalentes aproximadamente a una temperatura de entre 2 y 4 grados Celsius, dependiendo del equipo. Para el congelador, la temperatura óptima ronda los -18 grados Celsius.

También aconseja moderar el uso de los dispensadores de agua o hielo, ya que utilizarlos de manera recurrente puede incrementar el consumo energético.

4. Si utilizas aire acondicionado, mantenlo entre 24 y 26 °C

En las zonas donde todavía se registran temperaturas elevadas durante septiembre, el aire acondicionado puede convertirse en uno de los principales consumidores de electricidad.

La Conuee recomienda ajustar el termostato entre 24 y 26 grados Celsius, además de apagar el equipo y los ventiladores cuando no haya personas en la habitación. También es importante mantener limpios los filtros y realizar el mantenimiento correspondiente.

5. Evita utilizar algunos aparatos entre las 16:00 y las 20:00 horas

Otro consejo que puede ser especialmente útil para organizar las actividades del hogar consiste en evitar, cuando sea posible, utilizar determinados aparatos durante las horas de mayor demanda eléctrica.

La Conuee señala el periodo de 16:00 a 20:00 horas y recomienda trasladar actividades como planchar, lavar o secar ropa, bombear agua y utilizar el horno, freidora eléctrica o microondas a otros horarios.

¿Cuánto puedes ahorrar al aplicar estos consejos?

La Conuee estima que las viviendas mexicanas pueden conseguir ahorros de entre 20% y 35% en su consumo energético mediante la aplicación de prácticas como estas. La mayoría de las recomendaciones de su guía requieren poco o ningún gasto, pues se enfocan principalmente en modificar hábitos y utilizar correctamente los equipos que ya existen en casa.

La Comisión también señala que, cuando se sustituyen equipos antiguos o ineficientes por tecnologías de mayor eficiencia, el ahorro puede ser todavía mayor. En su información sobre el sector residencial estima que el cambio de equipos ineficientes por tecnologías eficientes puede representar hasta 50% de ahorro.

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