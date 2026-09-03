Lista oficial de puertos cerrados ante la llegada del huracán “Marie” hoy 3 de septiembre

Si vives en Baja California Sur esta información te interesa y es que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer el cierre de puertos este jueves 3 de septiembre en la entidad ante el posible toque de tierra del huracán Marie.

Marie es el décimo tercer ciclón de la temporada de huracanes en el océano Pacífico y se mantiene en categoría 1, pero es vigilado por las autoridades mexicanas ya que se estima que pueda fortalecerse en las próximas horas.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al huracán “Marie”, categoría 1:



🌊Océano Pacífico🌊



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Baja California Sur: La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.



🔴Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita… pic.twitter.com/QrZoBfVlAz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 3, 2026

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¿Cuáles puertos del Pacífico mexicano han sido cerrados por el huracán “Marie”?

Las autoridades informaron que el cierre es para embarcaciones menores en los puertos de:

La Paz

Cabo San Lucas

San José del Cabo

San Carlos y Bahía Magdalena

Tras emitir este mensaje, las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar riesgos y, si es posible, no realizar actividades marítimas, turísticas y ribeñas en las costas mexicanas.

Hay mar de fondo en México

También hay pronóstico de mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura no sólo para este 3 de septiembre, sino también para el viernes 4 en las costas de Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán.

Clima en Baja California Sur hoy 3 de septiembre

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se pronostican lluvias, chubascos y tormentas durante este jueves principalmente en las zonas de La Paz y Los Cabos; sin embargo, también habrá precipitaciones en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Protección Civil pidió a evitar cruzar calles, arroyos o zonas inundadas, además conducir con cuidado, reducir la velocidad y mantenerse alejado de cauces.

Trayectoria EN VIVO del Huracán “Marie”

Hasta las 09:00 horas (tiempo local), el huracán Marie se localiza a 660 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS) y así avanza minuto a minuto:

Además, avanza con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 185 km/h y desplazándose hacia el oeste-noroeste a 17 km/h.

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