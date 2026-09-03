Con 35% de descuento, Amazon remata el Xiaomi Redmi Note 15 Pro de 256GB, cámara de 200 MP y funciones de IA

¿En busca de renovar tu celular? Actualmente Amazon tiene una promoción que no puedes desaprovechar. Se trata del celular de gama media-alta Xiaomi Redemi Note 15 Pro.

Los usuarios destacan este dispositivo por su excelente pantalla y resistencia, pero con un rendimiento justo para tareas pesadas.

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Xiaomi Redmi Note 15 Pro precio

El equipo se remata por la cantidad de $5,189 pesos; el costo real del equipo antes de la rebaja era de $7,999 pesos. Es decir, el descuento es equivalente al 35%.

Para aquellos que prefieren pagar a plazos chiquitos, Amazon ofrece una opción de financiamiento de hasta 15 meses sin intereses con abonos de $345,93 pesos. Puedes comprarlo aquí.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro características

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro (en su versión 5G) cuenta con una pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas a 120 Hz, cámara principal de 200 MP y una gran batería de 6,580 mAh.

Pantalla: Panel OLED/AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz.

Panel OLED/AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. Protección: Cristal delantero Corning Gorilla Glass Victus 2.

Cristal delantero Corning Gorilla Glass Victus 2. Cámaras: Sistema principal de 200 MP de alta nitidez, acompañado de un lente ultra gran angular.

Sistema principal de de alta nitidez, acompañado de un lente ultra gran angular. Batería: Capacidad de 6,580 mAh con soporte de carga rápida.

Capacidad de con soporte de carga rápida. Resistencia: Protección contra polvo y agua IP68.

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