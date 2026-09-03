VIDEO: Niña cae al ruedo y se salva de MILAGRO de ser embestida por un toro

¿Te imaginas caer dentro de un ruedo con un toro bravo dentro? Eso fue justamente lo que le ocurrió a una niña de aproximadamente 11 años de edad que se encontraba entre el público de un Torneo de Lazo en el municipio Kanasín, Yucatán.

La niña salvó la vida de milagro al hacer una faena que le permitió esquivar al toro, segundos antes de que fuera embestida.

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Así fue el momento en el que una niña cayó en un ruedo cerca de un toro

En redes sociales, se viralizó un clip que logró captar los momentos de angustia que se vivieron en el Lienzo Charro Panchocot. Mientras varios charros competían en el torneo de lazo, una niña que se encontraba entre el público, resbaló de las gradas y cayó en el interior del ruedo a unos centímetros del toro que escapaba de los lazos de los charros.

#Viral 🚨🐂I ¿Qué te parece? Momentos de tensión se vivieron en el Lienzo Charro Panchocot, en Kanasín, #Yucatán, luego de que una niña de aproximadamente seis años cayera accidentalmente al ruedo mientras se realizaba un espectáculo.



La menor estuvo a punto de ser embestida por… pic.twitter.com/9VzG79Dj0j — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 1, 2026

Apenas tocó el suelo, la niña se levantó de inmediato y corrió para escapar del toro. El animal se enfiló hacia ella para embestirla, pero la pequeña, sin perder de vista al toro, realizó un rápido movimiento y logró burlar al animal de forma increíble.

De inmediato, los charros la cargaron y lograron devolverla a las gradas. “No le pasó nada a la niña... gracias a Dios no pasó nada”, dijo el animador del evento.

En redes sociales, el momento causó indignación en algunos internautas que cuestionaron las medidas de seguridad que existen en este tipo de eventos y que se permita la entrada a menores de edad.

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