Por qué el bicarbonato no elimina todos los olores de tu lavadora y cuáles sí puede

El bicarbonato de sodio (NaHCO3) es una sal alcalina suave que a menudo se utiliza en la limpieza del hogar dado que puede neutralizar los malos olores de la ropa causados por compuestos ácidos, como el sudor, el moho o el tabaco. Lo positivo en este sentido es que a diferencia de un perfume, que enmascara el olor, el bicarbonato lo desactiva químicamente.

Pero, ¿qué ocurre cuando se aplica en la lavadora? ¿Elimina todos los olores? Esto es lo que este ingrediente puede hacer por el aparato.

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¿Qué olores puede eliminar el bicarbonato en la ropa y la lavadora?

El bicarbonato se utiliza en limpieza para tareas domésticas como pulir la plata, eliminar acumulación de moho y neutralizar olores. Es este último uso uno de sus aspectos más destacados.

Este ingrediente es capaz de desactivar los malos olores de la ropa (como el olor a sudor, moho o tabaco) ya que estos están causados por compuestos ácidos que el pH alcalino del bicarbonato logra neutralizar. Para desodorizar ropa con olores fuertes, se recomienda un remojo de 1 a 2 horas en un barreño de agua tibia con 2 a 3 cucharadas de bicarbonato (30-45 gramos aproximadamente).

En cuanto al mantenimiento de la lavadora, la dosificación recomendada para eliminar olores es de 3 a 4 cucharadas en un ciclo en vacío a 60 °C, una vez al mes, para mantener el aparato.

Es importante tener en cuenta que aunque quita olores, el bicarbonato no desinfecta. (Pexels)

¿Por qué el bicarbonato no elimina todos los olores?

El bicarbonato tiene límites que muchas veces se pasan por alto. Es importante tener en cuenta que el producto no desinfecta: su pH de 8,3 es demasiado bajo para eliminar bacterias y ácaros, que también pueden ser responsables de malos olores. Este producto tampoco lava, porque no contiene tensioactivos, las moléculas encargadas de encapsular la grasa y despegarla de las fibras o superficies. Sin ese componente, la suciedad grasa puede acumularse y seguir generando olor pese al uso del bicarbonato.

Por eso, aunque el bicarbonato sirve como ingrediente para el mantenimiento de la lavadora, debe usarse siempre como complemento del detergente, y no como su sustituto.

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