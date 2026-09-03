¿Se cayó ChatGPT? Claude y las principales IA presentan fallas a nivel mundial

Usuarios en redes sociales reportaron que se cayó ChatGPT, pero más temprano que tarse se supo que también Claude y las principales IA registraron fallas durante la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026. La interrupción también alcanzó a otros servicios de Inteligencia Artificial que provocaron problemas para los usuarios en diversas partes del mundo.

De acuerdo con reporte de plataformas de monitoreo y de los propios desarrolladores de sistemas de estado de las compañías, las incidencias afectaron funciones de ChatGPT, Codex y varios modelos de Claude; ¿esto afectó también a Gemini AI?

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¿Qué pasó con ChatGPT hoy 3 de septiembre de 2026?

OpenAI informó que ChatGPT y Codex presentaron una tasa elevada de errores durante el incidente; la compañía señaló que había aplicado medidas de kitigación y que sus equipos monitoreaban la recuperción del servicio.

Los usuarios de las IA reportaron dificultades para utilizar algunas de las funciones de la plataforma, aunque la afectación fue diversa según el servicio, modelo y hasta tipo de cuenta.

🤖🚨 ¡Se cayó la IA! ChatGPT, Claude y Grok sufrieron una caída simultánea a nivel mundial



🌐 Los tres servicios ya trabajan para identificar qué pasó



✨🌷 Ya comenzó #TuMañanaConEllas Con @maraduron10, @vaitiaremateos y @valentinaror 👉 https://t.co/3qXeJnB40O pic.twitter.com/UXXtOwUsra — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 3, 2026

Caída de Claude hoy 3 de septiembre de 2026

¿Claude también se cayó? Anthropic confirmó problemas en varios modelos de Claude, entre elos Mythoss/Fable 5.1 y Opus 5. La empresa señaló posteriormente que ya había identificado la causa por lo que también desplegó una solución.

Este incidente fue marcado como resuelto, con la recuperación de los modelos afectados registra más tarde durante la jornada de este 3 de septiembre de 2026.

Cabe señalar que la coincidencia temporal de estas interrupciones llamó la atención porque ChatGPT, Claude y otras plataformas de IA se han convertido en herramientas utilizadas todos los días para la escuela, el trabajo, la programación y hasta para la generación de contenido.

🚨MASSIVE AI OUTAGE: ChatGPT, Claude, Gemini Anthropic and Grok experienced widespread disruptions Thursday.



Users report frozen chats, slow responses, error messages and unusual download prompts.



OpenAI investigated elevated error rates across ChatGPT and Codex, while… pic.twitter.com/yNElcLa8h8 — Coin Bureau (@coinbureau) September 3, 2026

Hasta el momento del cierre de esta nota, no existe una conformación oficial acerca de que todas las fallas de la IA tengan una misma causa; reportes internacionales señalaron que aún se investiga si los incidentes están relacionados.

La caída de ChatGPT y Claude deja una pregunta sobre la emsa: ¿qué tan dependientes nos hemos vuelto de la Inteligencia Artificial para realizar nuestras tareas cotidianas?

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