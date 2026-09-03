VIDEO: ¡Da asco! Pareja prueba helados con el dedote en el super y los regresan como si nada

Con el dedote, así es como una pareja probó helados en un super de Ixtapaluca, Edomex y, como no les gustó el sabor, los devolvieron al refrigerador, para que otros clientes se los lleven.

Si no creías que la realidad puede superar a la ficción, te recomendamos que le eches un vistazo a un video viral que hizo explotar a las redes sociales, pues comenzó la conversación acerca de la falta de educación de algunas personas que ponen en riesgo la salud de los demás. Te contamos todos los detalles de este caso que provocó asco y enojo entre los internautas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Captan a pareja probando helados con el dedote en el super

En el clip que se viralizó en redes sociales, se puede ver a una familia de compras en el supermercado. Los protagonistas son un hombre y una mujer que, al parecer, están decidiendo qué sabor de helado llevar a casa. El hombre toma del refrigerador un recipiente de un litro de helado y se lo lleva a su esposa.

Qué asco me dan esas pinches familias nacas. Cómo vas a probar el puto helado con el dedo asqueroso y luego simplemente dejarlo porque no te gustó. pic.twitter.com/67whxxAPN6 — Rhevolver (@Rhevolver) September 1, 2026

No obstante, en lugar de depositarlo en el carrito, el hombre abre el bote de helado, enseguida la esposa mete el dedo, toma un poco de helado y se lo da a probar al esposo. El hombre hace una mueca y como el helado no le gustó, simplemente, lo tapa y lo regresa al refrigerador.

Video de pareja probando helados en el super crea polémica en redes sociales

Estas imágenes, provocaron el enojo de los internautas, ya que esto demuestra que los consumidores pueden estar en riesgo de llevarse a casa productos que ya fueron abiertos y manipulados. Esto es un grave problema, pues compromete las condiciones de higiene de los productos.

Y, eso no es todo, pues según el internauta que compartió este video viral, la pareja no solo había probado y regresado un bote de helado, sino que al menos habían hecho lo mismo con cinco botes. ¿Has visto algo parecido?

¿Qué puedo hacer si veo a alguien abriendo productos en el supermercado?

Avisa al personal de seguridad: Busca a los guardias de la tienda o a los supervisores de pasillo de inmediato.

Busca a los guardias de la tienda o a los supervisores de pasillo de inmediato. Informa en cajas o gerencia: Si no ves seguridad privada, repórtalo directamente con un cajero o en el mostrador de atención al cliente.

Si no ves seguridad privada, repórtalo directamente con un cajero o en el mostrador de atención al cliente. Permite que la tienda actúe: El establecimiento es el dueño legal de la mercancía hasta que se paga. Ellos tienen el derecho de exigir el pago en cajas o retener a la persona si intenta salir sin pagar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.