Walmart remata por menos de $5,000 la pantalla Samsung Crystal UHD, ideal para adultos mayores por el control por voz y su diseño minimalista

En una etapa donde el hogar se convierte en el espacio principal de convivencia para los adultos mayores, Walmart lanzó una oferta importante para quienes buscan una pantalla accesible con funciones inteligentes fáciles de usar: un televisor Samsung Crystal UHD de 43 pulgadas con control por voz integrado.

El equipo pasó de $5,881 a $4,999 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $882 pesos, quedando por debajo de la barrera psicológica de los 5 mil pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 13 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Más allá del descuento, la pantalla reúne varias características pensadas para audiencia que valora la simplicidad en el uso cotidiano. Cuenta con asistente Bixby integrado, compatibilidad con Amazon Alexa, sistema Tizen y resolución 4K UHD, además del diseño MetalStream delgado que se integra fácilmente en cualquier decoración del hogar.

Television Samsung Crystal UHD 43 pulgadas en Walmart (Walmart)

Características y funciones de la TV Samsung Crystal UHD de 43 pulgadas

El modelo integra el asistente Bixby de Samsung con reconocimiento de voz nativo que permite encender el televisor, cambiar de canal, buscar contenido específico, ajustar volumen y navegar por las aplicaciones sin necesidad de manipular el control remoto físico. La compatibilidad adicional con Amazon Alexa amplía las posibilidades de comandos por voz mediante dispositivos Echo del hogar. Esta característica resulta especialmente útil para adultos mayores con problemas de movilidad, dificultad para leer los botones pequeños del control remoto tradicional o audiencia que valora la comodidad del control por voz durante el uso cotidiano.

Además, la integración con SmartThings permite gestionar la pantalla desde el smartphone Samsung Galaxy conectado a la red del hogar, característica útil para familiares que ayudan al adulto mayor con la configuración inicial y ajustes ocasionales.

La pantalla ofrece resolución 4K UHD nativa de 3840 x 2160 píxeles con procesador Crystal 4K que optimiza automáticamente color, contraste y nitidez según el contenido reproducido. Su Dynamic Crystal Color ofrece más de mil millones de tonos para colores vibrantes y realistas, mientras que el sistema Tizen proporciona acceso directo a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Vix, YouTube y las principales plataformas de streaming.

Entre sus características destacan:

Tamaño 43 pulgadas

Resolución 4K UHD (3840 x 2160)

(3840 x 2160) Procesador Crystal 4K

Dynamic Crystal Color con mil millones de tonos

con mil millones de tonos PurColor para reproducción cromática amplia

para reproducción cromática amplia Compatibilidad HDR

Motion Xcelerator para escenas rápidas

para escenas rápidas Sistema operativo Tizen

Asistente Bixby integrado con control por voz

integrado con control por voz Compatible con Amazon Alexa

SmartThings para ecosistema Samsung

para ecosistema Samsung Apple AirPlay para iPhone e iPad

para iPhone e iPad Diseño MetalStream delgado

Garantía oficial Samsung México

El televisor cuenta con garantía oficial Samsung México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación del panel LED, procesador Crystal 4K, sistemas electrónicos internos, control remoto y accesorios originales incluidos en el empaque. La cobertura aplica siempre que la compra se realice directamente con Walmart y no con vendedores externos del marketplace, por lo que conviene verificar el nombre del vendedor antes de finalizar la compra. En caso de requerir servicio técnico, Samsung México cuenta con centros de servicio autorizados en las principales ciudades del país y opción de asistencia vía la aplicación oficial Samsung Members disponible para Android e iPhone.

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