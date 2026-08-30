El ingrediente ideal que recomienda un ingeniero químico para limpiar tu lavadora: “Tiene mayor nivel de acidez que el vinagre y es menos corrosivo”

Por la naturaleza misma de su función, muchos suelen dejar de lado que la limpieza de la lavadora es el punto de partida para obtener ropa limpia. Y es que con el uso, el tambor, los cajones, filtros y juntas pueden acumular residuos de detergente, suciedad y humedad, lo que puede provocar malos olores y favorecer la aparición de moho.

Ante esto, un ingeniero químico propuso utilizar ácido cítrico para realizar una limpieza profunda de la lavadora cada cierto tiempo. Diego Fernández, especialista que comparte consejos de limpieza y mantenimiento doméstico, sostiene que este ingrediente puede ser una alternativa más efectiva que el vinagre para eliminar determinados residuos.

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¿Por qué recomienda ácido cítrico para limpiar la lavadora?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, Fernández reveló que el ácido cítrico tiene un mayor nivel de acidez que el vinagre, por lo que puede funcionar mejor para combatir la acumulación de cal y residuos de detergente dentro de la lavadora. También sostuvo que es menos corrosivo que el vinagre y, por ello, tendría menor posibilidad de afectar los componentes internos del electrodoméstico.

El experto también cuestionó el uso de vinagre y bicarbonato como combinación para este tipo de limpieza. Según explicó, ambos productos se neutralizan al mezclarse, mientras que el bicarbonato tampoco tendría la capacidad suficiente para eliminar la cal y determinados residuos de detergente.

Su recomendación, por tanto, es utilizar ácido cítrico en lugar de recurrir a grandes cantidades de vinagre para limpiar el interior de la lavadora.

¿Cómo se usa el ácido cítrico en la lavadora?

El método que propone el ingeniero químico es sencillo y no requiere llenar el electrodoméstico con grandes cantidades de producto. Sus indicaciones son:

Colocar 4 cucharadas de ácido cítrico directamente en el tambor Ejecutar el ciclo de limpieza del tambor si la lavadora cuenta con esta función Si no tiene ese programa, utilizar un ciclo largo de lavado Preferentemente, realizar el ciclo con agua caliente Repetir la limpieza aproximadamente cada tres o cuatro meses

Fernández también recomendó dejar abierta la puerta de la lavadora después de utilizarla para favorecer la ventilación y reducir la acumulación de humedad. Además, aconseja limpiar por separado el cajón del detergente, las juntas y las superficies exteriores.

La limpieza periódica no solo busca eliminar malos olores. LG señala que una lavadora puede acumular con el tiempo suciedad, residuos de detergente y humedad, factores que pueden favorecer olores desagradables y moho. La marca recomienda realizar tareas de mantenimiento de forma regular y utilizar los ciclos específicos de limpieza cuando el modelo los tenga.

Ojo: no todas las lavadoras deben limpiarse con ácido cítrico

Aunque la recomendación del ingeniero químico puede resultar atractiva para decenas de marcas, no debe aplicarse automáticamente a cualquier lavadora. Las instrucciones del fabricante tienen prioridad porque los materiales y componentes pueden variar entre modelos.

Un ejemplo importante es Bosch, que tiene una postura distinta. La compañía desaconseja utilizar ácido cítrico para descalcificar sus lavadoras y también recomienda evitar productos domésticos que contengan ácidos o vinagre, ya que pueden atacar las piezas de goma del equipo. En su lugar, recomienda utilizar productos específicos para sus máquinas.

LG tiene una postura diferente: en su guía para México sí contempla el uso de vinagre blanco para algunas tareas de limpieza, aunque recomienda evitar aplicarlo con frecuencia cerca del empaque de goma para prevenir su deterioro. También señala que algunas lavadoras cuentan con ciclos específicos para limpiar la tina o el tambor.

Por eso, antes de agregar ácido cítrico, vinagre, bicarbonato o cualquier otro producto al tambor, lo más recomendable es consultar el manual de la lavadora y las indicaciones específicas del fabricante.

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