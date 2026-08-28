Bodega Aurrera rebaja uno de los refrigeradores más buscados en México: el Samsung Top Mount de 14 pies con $2,500 de ahorro y 20 MSI

El refrigerador Samsung Top Mount de 14 pies y color acero bajó de precio en Bodega Aurrera. La tienda ofrece ahora el producto a $10,490 pesos y con opción de compra en hasta 20 meses sin intereses (MSI). El aparato cuenta con dispensador de agua en la puerta y fábrica de hielo giratoria

Además, el refrigerador tiene wifi integrado, de manera que puedes cambiar la temperatura del aparato estés donde estés con la aplicación SmartThings.

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¿Cuánto cuesta el refrigerador Samsung Top Mount de 14 pies en Bodega Aurrera?

Bodega Aurrera bajó el precio del refrigerador Samsung Top Mount de 14 pies de su precio original de $12,990 pesos a $10,490. El ahorro alcanza los $2,500. Además, la tienda permite comprar el aparato en hasta 20 MSI, bajo los siguientes esquemas con las diversas tarjetas participantes:

3 meses de $3,496.67

6 meses de $1,748.33

9 meses de $1,165.56

12 meses de $874.17

18 meses de $582.78

20 meses de $524.50 exclusivo BBVA

El refrigerador de Samsung está en rebaja en Bodega Aurrera con $2,500 pesos de descuento. (Bodega Aurrera)

Además del dispensador de agua: ¿Cuáles son las características del refrigerador Samsung con descuento en Bodega Aurrera?

El refrigerador Top Mount 14 pies cúbicos de Samsung cuenta con dispensador de agua en la puerta, lo que permite servirse agua filtrada y refrescante directamente, sin necesidad de abrir la puerta. Sumado a eso, el equipo a la venta en Bodega Aurrera cuenta con una fábrica de hielo giratoria que “con un giro dispensa una gran cantidad de cubitos de hielo”.

En cuanto a organización interna, el refrigerador viene con:

5 parrillas de cristal templado a cristal

de cristal templado a cristal 6 anaqueles

1 cajón

1 charola pequeña para huevos

Una ventaja extra: el electrodoméstico de Samsung cuenta con wifi integrado, lo que permite integrarlo a SmartThings y manejarlo desde la app, ya sea para controlar como para ajustar la temperatura del aparato desde cualquier parte.

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