Liverpool remata el Motorola Moto G17 con audífonos incluidos con 45% de descuento: ideal para el regreso a clases

Liverpool ofrece el Motorola Moto G17 con un 45% de descuento sobre su precio original, en su versión de 256 GB y color azul. El equipo incluye audífonos inalámbricos de regalo y cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas Full HD+, ideal para quienes buscan renovar su celular de cara al regreso a clases.

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¿Cuánto cuesta el Moto G17 en Liverpool y cómo se puede pagar en diferido?

El precio original del Moto G17 en Liverpool era de $7,990 pesos, pero con el descuento aplicado queda en $4,399 pesos. Además de la rebaja, el equipo puede financiarse a 3 o 6 meses sin intereses con tarjetas Liverpool, las opciones disponibles son:

3 MSI de $1,466.33 pesos

6 MSI de $733.17 pesos

Con otras tarjetas, la única opción de financiamiento disponible es a 3 meses sin intereses, con una mensualidad de $1,466.33 pesos.

El envío es gratuito a todo el país, con la opción de recibirlo a domicilio o retirarlo en tienda mediante Click & Collect.

El Moto G17 incluye audífonos inalámbricos como parte de la oferta de Liverpool. (Liverpool)

¿Qué características tiene el Motorola Moto G17 disponible con descuento en Liverpool?

Según describe Liverpool, el equipo “está diseñado para alimentar tu estilo de vida multimedia”, con fotos brillantes, ediciones perfectas y una pantalla de 6.7 pulgadas Full HD+.

El Moto G17 funciona con procesador Helio G81 Extreme, sistema operativo Android y 4 GB de memoria RAM. Su batería tiene una capacidad de 5,200 mAh, con tecnología de carga rápida. La cámara trasera cuenta con 50+5 megapíxeles, mientras que la frontal tiene 32 megapíxeles.

En cuanto a conectividad, el equipo tiene Bluetooth, NFC y WiFi, con Google Assistant como asistente de voz incorporado. Ofrece distintas formas de desbloqueo: PIN, huella en pantalla y reconocimiento facial. También es resistente al agua y funciona con una sola ranura para Nano SIM, en un equipo desbloqueado para cualquier compañía celular. El fabricante no incluye garantía sobre este producto.

El paquete incluye el celular, con batería no extraíble, más los audífonos inalámbricos, aunque no incluye cargador, aclara Liverpool.

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