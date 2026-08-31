Costco remata por tiempo limitado lavasecadora LG de 22 kg con pedestal y $8,000 de descuento: lava y seca sin cambiar la ropa de lugar

Costco tiene en promoción la lavasecadora eléctrica LG de 22/13 kilos con pedestal incluido, que baja de $27,999 a $19,999 pesos, presentando un ahorro de $8,000. La oferta es válida hasta el 20 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias.

Al ser un equipo dos en uno, lava y seca en el mismo tambor, sin tener que trasladar la ropa mojada de una máquina a otra. Cuenta con 14 programas de lavado, tres de secado, motor con 10 años de garantía y conectividad WiFi. La compra incluye envío.

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¿Cuánto cuesta la lavasecadora LG en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

Según la ficha del producto en Costco, la lavasecadora bajó de $27,999 a $19,999 pesos, un ahorro de $8,000 que equivale al 29% de descuento.

Un dato clave sobre la vigencia: el precio es válido del 24 de agosto al 20 de septiembre de 2026, y está limitado hasta agotar existencias. La compra incluye envío.

La lavasecadora LG de 22 kilos está en promoción en Costco hasta el 20 de septiembre. (Costco)

¿Qué características tiene esta lavasecadora LG a la venta en Costco?

La lavasecadora LG a la venta en Costco con descuento tiene dos capacidades: 22 kilos para lavado y 13 kilos para secado. Es decir, se puede lavar una carga grande, pero si se va a secar en la misma máquina, la carga debe ser menor.

La principal ventaja de este tipo de equipo es que lava y seca en el mismo tambor, sin necesidad de pasar la ropa de una máquina a otra. Según LG, es una solución para “optimizar el espacio” en casas donde no caben dos electrodomésticos por separado.

Entre sus funciones, la marca destaca:

TurboWash : combina remojo rápido con rocío de agua y movimiento de filtración para reducir el tiempo de lavado a 49 minutos .

: combina remojo rápido con rocío de agua y movimiento de filtración para . 6 Motion DD : genera seis tipos distintos de movimiento del tambor según el programa elegido, con la idea de cuidar mejor las prendas.

: genera del tambor según el programa elegido, con la idea de cuidar mejor las prendas. TrueSteam : tecnología de vapor que, según la marca, elimina hasta el 99.9% de los alérgenos.

: tecnología de vapor que, según la marca, elimina hasta el 99.9% de los alérgenos. Smart Diagnosis : permite diagnosticar fallas sin llamar a un técnico. Basta con llamar al servicio de atención de LG y acercar el teléfono al equipo para que identifique el problema.

: permite sin llamar a un técnico. Basta con llamar al servicio de atención de LG y acercar el teléfono al equipo para que identifique el problema. Smart ThinQ: conectividad WiFi para controlar el equipo a distancia.

En cuanto al consumo, el motor Inverter DirectDrive de esta lavadora a la venta en Costco representa, según LG, un 36% de ahorro de energía, y tiene 10 años de garantía.

El equipo es de carga frontal, con pedestal incluido —que eleva la máquina para no tener que agacharse tanto al cargarla—, tina de acero inoxidable, panel display touch a prueba de agua y seguro para niños. Ofrece 14 programas de lavado y 3 de secado.

Un dato imprescindible antes de comprar: el electrodoméstico mide 77 cm de ancho, 70 cm de profundidad y 134.8 cm de alto, y pesa 101 kilos. Esa altura ya incluye el pedestal, así que conviene medir el espacio disponible antes de hacer la compra.

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