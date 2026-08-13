Walmart remata refrigerador Samsung Top Mount de 14 pies con Digital Inverter, $2,500 pesos de descuento y hasta 24 MSI

Los refrigeradores no se cambian tan seguido como el celular. Un buen refrigerador aguanta hasta 15 años en el hogar antes de reemplazarse, así que cuando toca renovar el que ya no cierra bien o hace escarcha, la decisión de compra es difícil. Walmart está rematando en este momento el refrigerador Samsung Top Mount de 14 pies cúbicos en color acero elegante, un modelo que combina compresor eficiente Digital Inverter con conectividad WiFi y con un precio final de $10,490.

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El precio original marcaba $12,990, así que la rebaja aplicada por la cadena es de $2,500, equivalentes al 19 por ciento de descuento sobre el catálogo Samsung México. Y para quienes quieren dividir el pago, Walmart ofrece hasta 24 mensualidades sin intereses de $437,08, un plan que hace posible la compra sin sacrificar el presupuesto mensual del hogar.

Qué ofrece este refrigerador Samsung frente a la competencia del segmento medio

Este modelo pertenece a la línea Top Mount de Samsung, la propuesta más tradicional de la marca coreana y probablemente la más popular en México por el balance entre capacidad, precio y confiabilidad. La configuración con congelador arriba y refrigerador abajo funciona bien para familias mexicanas con hábitos de consumo diarios: el congelador queda al alcance visual de la vista sin agacharse, mientras que la sección de refrigeración inferior recibe la mayor parte del uso cotidiano (frutas, verduras, lácteos, agua).

Refrigerador 14 pies Samsung Top Mount en Walmart (Walmart)

Estas son las características verificadas del Refrigerador Samsung Top Mount 14 pies acero elegante según ficha oficial Samsung México:

Capacidad total de 14 pies cúbicos (aproximadamente 396 litros) distribuidos entre refrigerador y congelador.

(aproximadamente 396 litros) distribuidos entre refrigerador y congelador. Compresor Digital Inverter que ajusta automáticamente su velocidad según demanda de refrigeración para menor consumo energético y operación silenciosa.

que ajusta automáticamente su velocidad según demanda de refrigeración para menor consumo energético y operación silenciosa. Garantía de 10 años oficial Samsung exclusiva en el compresor Digital Inverter.

exclusiva en el compresor Digital Inverter. Advanced All-Around Cooling para enfriamiento envolvente y temperatura uniforme.

para enfriamiento envolvente y temperatura uniforme. Power Cool y Power Freeze para enfriar rápidamente alimentos y bebidas con solo un botón.

para enfriar rápidamente alimentos y bebidas con solo un botón. Fábrica de hielos automática integrada para no depender de charolas manuales.

integrada para no depender de charolas manuales. Cajón Optimal Fresh+ con 4 modos ajustables para conservar frescura hasta el doble de tiempo según tipo de alimento.

con 4 modos ajustables para conservar frescura hasta el doble de tiempo según tipo de alimento. SmartThings con WiFi integrado para controlar temperatura, recibir alertas y diagnosticar problemas desde el smartphone.

para controlar temperatura, recibir alertas y diagnosticar problemas desde el smartphone. Protector antibacterial con filtro de carbón activado que mantiene el interior libre de bacterias y olores.

con filtro de carbón activado que mantiene el interior libre de bacterias y olores. Iluminación LED interior para mejor visibilidad y menor consumo energético.

para mejor visibilidad y menor consumo energético. Diseño color acero elegante con puertas planas y manijas empotradas modernas.

con puertas planas y manijas empotradas modernas. Alerta de puerta abierta en el smartphone si el refrigerador queda mal cerrado.

A qué tipo de hogar le queda mejor este modelo de refrigerador Samsung

Los 14 pies cúbicos representan una capacidad intermedia dentro del catálogo Samsung. No es tan compacto como los modelos de 9 u 11 pies para departamentos pequeños o parejas jóvenes recién independizadas, ni tan amplio como los Side by Side de 27 pies o los Bespoke French Door que apuntan a familias numerosas con requerimientos elevados. Es la medida balanceada para familias de 3 a 5 integrantes con hábitos de consumo estándar.

Le funciona bien a matrimonios jóvenes con uno o dos hijos, familias que están renovando su primer refrigerador después de 10 años de uso continuo, hogares que ya tienen otros dispositivos Samsung en la casa y quieren integrar todo mediante SmartThings (celular Galaxy, pantalla Crystal UHD, minisplit Wind, lavadora), o simplemente compradores buscando un refrigerador Samsung de tamaño estándar sin gastar más de 13 mil pesos.

Walmart maneja envío gratuito directo a domicilio con tiempo estimado de entrega entre 5 y 10 días hábiles, y también permite recolectar el equipo en sucursal mediante Pickup sin cargo adicional. La garantía oficial Samsung incluye 12 meses en partes generales (electrónica, panel, sistema de refrigeración) más 10 años exclusivos en el compresor Digital Inverter.

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