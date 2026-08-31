Liverpool tiene este refrigerador Midea dúplex a mitad de precio, con 9 MSI

Renovar el refrigerador del hogar cuando el equipo actual empieza a fallar o queda corto para la familia implica evaluar capacidad, tecnología y precio dentro del segmento adecuado. Liverpool lanzó una oferta importante para hogares que buscan un refrigerador dúplex de gama intermedia sin llegar al segmento premium: un refrigerador Midea de 20 pies cúbicos con tecnología Inverter y sistema No Frost.

El equipo pasó de $30,999 a $14,879 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $16,119 pesos, equivalente al 52 por ciento sobre el precio original de catálogo — prácticamente la mitad del precio original. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque el plan a 9 meses acumula un recargo aproximado de $930 pesos respecto al precio de contado.

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Configuración dúplex Side by Side del refrigerador Midea con capacidad intermedia

El refrigerador utiliza la configuración dúplex Side by Side, formato con dos puertas verticales lado a lado que separan completamente el compartimento de congelación (a la izquierda) del compartimento de refrigeración (a la derecha). Esta distribución ofrece varias ventajas prácticas frente al formato Top Mount convencional: acceso ergonómico a ambos compartimentos sin necesidad de agacharse, mejor organización visual de alimentos por categorías y capacidad ampliada distribuida verticalmente para aprovechar espacios estrechos de cocina.

Refrigerador Midea dúplex 20 pies en Liverpool (Liverpool)

Los 20 pies cúbicos representan el punto intermedio del catálogo dúplex Midea mexicano, ubicándose entre las líneas compactas 14-18 pies para familias medianas y las premium 24-28 pies para familias numerosas. Es una capacidad adecuada para hogares con 4 a 6 integrantes que realizan compra semanal completa sin llegar al volumen extremo de familias más grandes.

El equipo integra compresor Inverter, tecnología que ajusta automáticamente su velocidad según la demanda de enfriamiento del refrigerador. Esta característica ofrece tres beneficios verificables: reducción del consumo eléctrico vs compresores convencionales de velocidad fija + operación silenciosa al mantener velocidades bajas durante períodos de estabilidad térmica + mayor durabilidad del compresor al reducir el estrés de arranques y paradas frecuentes.

El sistema No Frost elimina la acumulación de escarcha en el congelador, mientras que el Multi Air Flow distribuye el aire frío mediante múltiples salidas estratégicas para asegurar temperatura uniforme en todos los niveles y compartimentos.

Entre sus características destacan:

Capacidad 20 pies cúbicos

Configuración Dúplex Side by Side

Compresor Inverter para ahorro energético

para ahorro energético Sistema No Frost automático

automático Multi Air Flow para temperatura uniforme

para temperatura uniforme Marca Midea modelo MDRS710FGM46

modelo Distribución vertical independiente refrigerador y congelador

Dispensador de agua y hielo exterior (según variante)

Iluminación LED interior

interior Parrillas de cristal templado ajustables antiderrame

ajustables antiderrame Control digital de temperatura

Cajones para verduras con control de humedad

Refrigerante R600a ecológico

ecológico Voltaje 127V estándar

Por tratarse de un refrigerador dúplex de gran volumen, también conviene medir el espacio disponible en la cocina antes de hacer el pedido. Las dimensiones aproximadas son 84 centímetros de ancho, 178 de alto y 74 de profundidad, además de verificar el ancho de la puerta principal del inmueble para la entrada del equipo.

Garantía oficial Midea México

El refrigerador cuenta con garantía oficial Midea México de 12 meses en partes generales cubriendo defectos de fabricación del sistema de refrigeración, sistemas electrónicos internos, parrillas, cajones, dispensador y accesorios originales incluidos en el empaque. El compresor Midea con tecnología Inverter cuenta con garantía extendida oficial según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento.

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