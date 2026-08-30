Liverpool rebaja casi 50,000 pesos este refrigerador Hisense no frost con tecnología inverter y se puede pagar en 9 MSI 

Cuando el hogar tiene 6 o más integrantes o los hábitos de compra semanal incluyen grandes volúmenes de proteínas, verduras, lácteos y bebidas, la capacidad estándar de refrigeradores de 14 o 18 pies simplemente resulta insuficiente. Liverpool lanzó una oferta importante para hogares con requerimientos amplios de almacenamiento en frío: un refrigerador Hisense dúplex de 28 pies cúbicos con tecnología Inverter y sistema No Frost por $43,199 pesos.

El equipo tenía un valor original de $89,999, con un descuento de $46,799 pesos que representa el 52 por ciento de rebaja. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 9 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque el plan a 9 meses acumula un recargo aproximado de $2,700 pesos respecto al precio de contado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características y funciones del refrigerador Hisense dúplex de 28 pies cúbicos

El refrigerador ofrece 28 pies cúbicos de capacidad total, formato de gran volumen que representa la propuesta más amplia del catálogo Hisense mexicano dentro de la línea dúplex Side by Side. Su configuración dúplex Side by Side con puertas verticales lado a lado separa completamente el compartimento de congelación (a la izquierda) del compartimento de refrigeración (a la derecha), característica que ofrece acceso ergonómico a ambos compartimentos sin agacharse + mejor organización visual de alimentos por categoría.

Refrigerador Hisense dúplex 28 pies en Liverpool (Liverpool)

El equipo integra compresor Inverter, tecnología que ajusta automáticamente su velocidad según la demanda de enfriamiento del refrigerador. Esta característica ofrece tres beneficios verificables: reducción del consumo eléctrico vs compresores convencionales de velocidad fija + operación silenciosa al mantener velocidades bajas durante períodos de estabilidad térmica + mayor durabilidad del compresor al reducir el estrés de arranques y paradas frecuentes.

El sistema No Frost elimina la acumulación de escarcha en el congelador y descarta la tarea manual de descongelamiento periódico que requerían los refrigeradores convencionales de generaciones anteriores.

Entre sus características destacan:

Capacidad 28 pies cúbicos (formato XXL)

(formato XXL) Configuración Dúplex Side by Side

Compresor Inverter para ahorro energético

para ahorro energético Sistema No Frost automático

automático Marca Hisense modelo FV28N6ASX

modelo Distribución vertical independiente refrigerador y congelador

Dispensador de agua y hielo externo con filtro

externo con filtro Iluminación LED interior

interior Parrillas de cristal templado ajustables antiderrame

ajustables antiderrame Control digital de temperatura

Cajones para verduras con control de humedad

con control de humedad Voltaje 127V estándar

estándar Acabado exterior en acero inoxidable

Por tratarse de un refrigerador dúplex de gran volumen, también conviene medir el espacio disponible en la cocina antes de hacer el pedido. Las dimensiones aproximadas son 91 centímetros de ancho, 178 de alto y 79 de profundidad, además de verificar el ancho de la puerta principal del inmueble para la entrada del equipo.

Garantía oficial Hisense México

El refrigerador cuenta con garantía oficial Hisense México de 12 meses en partes generales cubriendo defectos de fabricación del sistema de refrigeración, sistemas electrónicos internos, parrillas, cajones, dispensador y accesorios originales incluidos en el empaque. El compresor Hisense con tecnología Inverter cuenta con garantía extendida oficial según política vigente del fabricante, característica premium diferencial vs el estándar 12 meses del segmento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.