Bloqueos saturan carreteras hoy 3 de septiembre

México-Querétaro, Guadalajara-Colima y Córdoba-Veracruz son tan solo unas de las carreteras que actualmente están saturadas hoy jueves 3 de septiembre, a consecuencia de los bloqueos.

Servicios de emergencia laboran en las zonas donde ocurrieron los accidentes, mientras que personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) agilizan las vialidades.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?

Autopista Guadalajara-Colima

Se registra cierre de circulación en la autopista Guadalajara-Colima , a la altura del kilómetro 41, dirección Colima, por maniobras para retirar una unidad siniestrada.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Guadalajara - Colima, km 41, dirección Colima. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para retiro de unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) September 3, 2026

Autopista México-Querétaro

Se registra cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 90 de la autopista México-Querétaro. En la zona hay carga vehciular.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoQuerétaro, km 90, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 3, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Hay cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 21, dirección La Tinaja, tras un choque por alcance.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Aut. La Tinaja - Isla, km 21, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) September 3, 2026

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