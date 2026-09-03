Bloqueos saturan carreteras hoy 3 de septiembre

México-Querétaro, Guadalajara-Colima y Córdoba-Veracruz son tan solo unas de las carreteras que actualmente están saturadas hoy jueves 3 de septiembre, a consecuencia de los bloqueos.
Servicios de emergencia laboran en las zonas donde ocurrieron los accidentes, mientras que personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) agilizan las vialidades.
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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy?
Autopista Guadalajara-Colima
Se registra cierre de circulación en la autopista Guadalajara-Colima , a la altura del kilómetro 41, dirección Colima, por maniobras para retirar una unidad siniestrada.
Autopista México-Querétaro
Se registra cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 90 de la autopista México-Querétaro. En la zona hay carga vehciular.
Autopista La Tinaja-Isla
Hay cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 21, dirección La Tinaja, tras un choque por alcance.
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