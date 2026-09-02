Los fans mexicanos de Scorpions recibieron una noticia que seguramente nadie quería ver: la banda alemana pospuso sus conciertos que estaban programados para septiembre en México.

“septiembre, sorpréndenos” y sí, nos sorprendió con la cancelación de la banda, pero ¿los conciertos se retomarán o ya de plano pido mi reembolso? Aquí en adn noticias te contamos todo.

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Escorpio cancela conciertos en México

La agrupación y OCESA informaron este 2 de septiembre que las presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey tuvieron que ser reprogramadas debido a “circunstancias imprevistas”, sin ofrecer mayores detalles sobre la razón específica del cambio.

Pero no todo está perdido, pues estas presentaciones no fueron “canceladas, canceladas”, no, si no reprogramadas para el 2027.

¿Cuáles son las nuevas fechas de Scorpions en México?

Las nuevas fechas oficiales para 2027 de la gira de Scorpions por México quedó de la siguiente manera:

Guadalajara: 27 de agosto de 2027, Auditorio Telmex.

Ciudad de México: 30 de agosto de 2027, Palacio de los Deportes.

Monterrey: 2 de septiembre de 2027, Auditorio Banamex.

¿Qué pasa con los boletos de Scorpions que ya compraste?

Si ya tienes tus boletos, no hace falta comprar nuevas entradas, pues estos son válidos automáticamente para los nuevos conciertos; eso sí, conservar tu acceso para utilizarlo en la nueva fecha correspondiente.

¿Cómo pedir el reembolso de los boletos de Scorpions?

¿Ya tienes boleto, pero no podrás en esas nuevas fechas? no te preocupes, pues existe la opción de solicitar un reembolso.

Las personas que compraron sus boletos en línea a través de Ticketmaster deberán ingresar a su cuenta y utilizar el Botón de Ayuda para iniciar el proceso de devolución.

En el caso de quienes adquirieron sus entradas en taquillas físicas, el reembolso podrá solicitarse a partir del 7 de septiembre de 2026, directamente en el mismo punto donde realizaron la compra.

Scorpions mantiene su gira por sus 60 años de trayectoria

Los conciertos en México forman parte de Coming Home – 60 Years of Scorpions, una gira con la que la banda celebra sus 60 años de trayectoria.

El grupo alemán es responsable de algunos de los temas más reconocidos de la historia del rock, entre ellos “Wind of Change”, “Still Loving You” y “Rock You Like a Hurricane”.

Por ahora, los fans mexicanos tendrán que esperar hasta agosto y septiembre de 2027 para volver a escuchar en vivo a Scorpions.

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