Gloria Steinem muere a los 92 años: Así era la histórica líder feminista y madrastra de Christian Bale

Gloria Steinem, la pionera y aguerrida feminista estadunidense, murió a los 92 años de edad, en su casa de Nueva York, este miércoles 2 de septiembre.

Por medio de una publicación en Instagram, se dio a conocer que la líder feminista falleció rodeada de sus seres queridos. “Los casi cien años que Gloria vivió en la tierra fueron años bien aprovechados, y siguió trabajando por la igualdad hasta el final”, se lee en el comunicado.

La publicación celebra que la pionera del feminismo vivió siempre fiel a su espíritu independiente y elogió su compromiso de usar siempre su hogar como un “centro para los movimientos por la justicia social”.

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¿Qué hizo Gloria Steinem?

Gloria Steinem nació el 25 de marzo de 1934, en Toledo, Ohio. Hasta los 11 años, se la pasó viajando por todo EUA, ya que su padre era un vendedor ambulante de antigüedades. Tras el divorcio de sus padres, Gloria, su hermana y su madre se instalaron en Ohio.

Gloria Steinem muerte Gloria Steinem y Salma Hayek (Getty Images)

En 1956, Steinem se graduó de la carrera de Ciencias Políticas, en la Universidad de Artes Liberales exclusivamente para mujeres en Massachusetts. Después de graduarse, la líder feminista quedó embarazada y tuvo que practicarse un aborto, que en ese momento era ilegal. Esta experiences la inspiró para luchar de por vida por los derechos reproductivos.

Obtuvo reconocimiento como periodista en 1963 con un artículo sobre las conejitas de Playboy, para el que se infiltró y trabajó como tal. En 1968, se convirtió en editora fundadora y columnista política de la revista New York. Su artículo de 1969 , “Después del Poder Negro, la Liberación de la Mujer”, la convirtió en un ícono feminista.

En 1971, cofundó la revista Ms., que se convirtió en la primera revista de publicación nacional en destacar la violencia doméstica en su portada.

A lo largo de su vida, Gloria Steinem se consolidó como líder en la lucha por la legalización del aborto, por la igualdad de género en el lugar de trabajo, contra el abuso infantil y en otros ámbitos.

¿Cuál era la relación de Gloria Steinem con Christian Bale?

Uno de los momentos que más causó impacto en la vida de Gloria Steinem fue precisamente su matrimonio con el abogado y empresario David Bale, padre del actor Christian Bale, en el año 2000.

Gloria Steinem y David Bale. Gloria Steinem y su esposo David Bale, en la premiere de 'Laurel Canyon' en 2003. (Kevin Winter/Getty Images)

Steinem tenía 66 años y, hasta entonces, había rechazado el matrimonio como una institución que arruinaba las relaciones. Bale falleció tres años después. Cuando le preguntaron por qué había cambiado su idea sobre el matrimonio respondió: “Yo no cambié. El matrimonio cambió”.

¿Cuál es la serie inspirada en la vida de Gloria Steinem?

Su vida fue retratada en la pantalla en varias ocasiones, siendo la más exitosa la miniserie de FX “Mrs. America”, que se estrenó en Hulu en 2020.

También se filmó una película que sigue su vida titulada The Glorias, que se estrenó en 2020. La historia muestra su infancia itinerante, su viaje a la India y cómo se convirtió en el ícono y líder del movimiento feminista en Estados Unidos durante los años 60 y 70. Esta cinta está disponible en Prime Video.

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