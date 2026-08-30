Walmart remata Frigobar Hisense con puertas reversibles por menos de 2,500 pesos y 24 MSI

En los espacios reducidos del hogar mexicano contemporáneo, donde el cuarto de renta, la oficina en casa o el cuarto multiusos necesitan una unidad de refrigeración adicional sin ocupar el espacio de un refrigerador completo, Walmart lanzó una oferta importante: un frigobar Hisense de 1.6 pies cúbicos con puertas reversibles.

El equipo pasó de $2,764 a $2,349 pesos, por lo que ahora tiene un ahorro de $415 pesos. Además, la tienda muestra la posibilidad de pagarlo en hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Más allá del descuento, el frigobar reúne varias características pensadas para espacios compactos. Cuenta con puertas reversibles, termostato ajustable manual, compartimento integrado para hielo y consumo energético eficiente dentro del segmento accesible de refrigeración compacta.

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Puertas reversibles para adaptarse a cualquier espacio: características del frigobar Hisense

El diseño del frigobar Hisense integra bisagras reversibles, característica práctica que permite intercambiar la apertura de la puerta del lado derecho al izquierdo según la ubicación específica del equipo dentro del inmueble. El proceso de reversión de la puerta se realiza siguiendo las instrucciones del manual incluido y suele requerir aproximadamente 15 a 20 minutos con herramienta básica. Es importante mencionar que este ajuste debe realizarse antes del primer uso del equipo para evitar filtraciones.

Frigobar Hisense en Walmart (Walmart)

El frigobar ofrece 1.6 pies cúbicos de capacidad total (aproximadamente 45 litros), formato ideal para almacenar bebidas frías, snacks, lácteos individuales, medicamentos con requerimiento de refrigeración y productos de consumo cotidiano en espacios reducidos. Su termostato ajustable manual permite regular la temperatura interior según necesidades específicas, desde refrigeración estándar para bebidas hasta congelación limitada en el compartimento de hielo integrado.

Entre sus características destacan:

Capacidad 1.6 pies cúbicos (45 litros aproximados)

(45 litros aproximados) Marca Hisense modelo RR16D6AGX1

modelo Puertas reversibles derecha/izquierda

derecha/izquierda Termostato ajustable manual

manual Compartimento integrado para hielo

para hielo Iluminación LED interior

interior 1 anaquel de alambrón removible

Refrigerante R600a ecológico

ecológico Consumo energético eficiente

Voltaje 127V estándar

estándar Diseño compacto para espacios reducidos

Ideal para oficinas + cuartos de renta + cocheta

Por tratarse de un frigobar compacto, también conviene revisar el espacio disponible antes de hacer el pedido. Las dimensiones aproximadas son 47 centímetros de ancho, 45 de profundidad y 50 de alto, además del espacio necesario para la apertura de la puerta.

Garantía oficial Hisense México

El frigobar cuenta con garantía oficial Hisense México de 12 meses cubriendo defectos de fabricación del sistema de refrigeración, termostato, sistemas electrónicos internos, anaqueles y accesorios originales incluidos en el empaque. Se recomienda dejar reposar el equipo durante 4 a 6 horas después de la instalación antes de conectarlo a la corriente eléctrica para permitir que los fluidos internos se estabilicen adecuadamente.

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