El limón como ingrediente de limpieza se usa desde hace cientos de años, mucho antes del detergente

El limón es un ingrediente que se usa a menudo en la limpieza de la casa de muchas maneras, para blanquear telas y perfumar ambientes, por ejemplo. Pero, ¿sabías que los usos en la higiene hogareña se remontan a mucho tiempo atrás? Un artículo publicado en el sitio web del Middle East Studies Center de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) revela que el cítrico ya se usaba para jabones y perfumes hace siglos.

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Los primeros usos del limón en el hogar

De acuerdo con la información de la universidad estadounidense, el limón moderno se originó alrededor del siglo I a.C. en las estribaciones del Himalaya, en la India, y luego se extendió a Oriente Medio gracias a las rutas comerciales.

“También hay evidencia que sugiere que el cultivo de limones existía en la región bajo el Imperio Romano, aunque la fruta no se generalizó hasta el Califato Abasí en los siglos VIII y IX d. C”, detalla la universidad. A partir de entonces, este cítrico comenzó a ser utilizado en recetas culinarias y su cultivo se extendió hacia otras partes del mundo.

Por entonces, el limón era valorado por su utilidad en la cocina, por supuestos beneficios a la salud, así como por la belleza y fragancia de sus flores y follaje.

Los aceites más aromáticos del limón se destinaban a la elaboración de jabones y perfumes, según el Middle East Studies Center.

Cómo el limón llegó a usarse en jabones y perfumes

En el siglo XII, un autor egipcio dedicó un libro entero a explicar por qué el limón era clave para la vida diaria. Durante esa época, ninguna parte del árbol quedaba sin uso: las ramas se destinaban a la higiene dental (como cepillo de dientes) y los aceites más aromáticos se utilizaban en jabones y perfumes, documenta el Middle East Studies Center de la Universidad Estatal de Ohio.

Ese aprovechamiento total —de la cáscara al aceite esencial— es un antiguo antecedente documentado del rol del limón en la limpieza artesanal, mucho antes de que existieran productos industriales tal como los conocemos hoy en día.

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